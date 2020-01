Münster-Tatort: Beliebte Ermittlerin brutal getötet - Zuschauer: „Katastrophe!“

Über 17 Jahre war Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) Teil des beliebten Münster Tatorts. Jetzt wurde die Kommissarin ermordet, und der Täter kommt aus den eigenen Reihen.

Im Neujahrs-Tatort „Das Team“ wurde Kommissarin Nadeshda Krusenstern plötzlich ermordet.

wurde Kommissarin plötzlich ermordet. Fans reagieren auf Twitter gespalten.

Die Ermittlerin wird aber noch einmal im TV zu sehen sein.

Münster - Jeder Fan der Münster-Tatorte kennt sie. Die hübsche Blondine an der Seite von Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Professor Karl Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers). Die drei sind ein perfekt eingespieltes Team, doch das soll bald ein Ende haben. Denn Nadeshda Krusenstern (gespielt von Friederike Kempter) ist während eines besonders kniffligen Falls von einem Kollegen ermordet worden.

Das Szenario des Neujahr-Tatorts mit Nadeshda Krusenstern

Der Tatort am 1. Januar war ein Impro-Experiment. Ohne Drehbuch, reine Schauspielkunst war gefragt. Vier Kommissare sind in Nordrhein-Westfalen ermordet worden, von dem Täter fehlt jede Spur. Um das so schnell wie möglich zu ändern, wird ein Team von erfahrenen Ermittlern zusammengestellt, alles Tatort-Kommissare. In einem leerstehenden Hotel sollen sie den Fall lösen, denn der nächste Mord ist nur eine Frage der Zeit. Ein Coaching-Team soll die Ermittler, darunter Hauptkommissar Marcus Rettenbach (Ben Becker), Hauptkommissarin Martina Bönisch (Anna Schudt), Kollege Faber (Jörg Hartmann), Nadeshda Krusenstern aus Münster und Hauptkommissar Franz Mitschowski (Nicholas Ofczarek), bei dem Fall unterstützen.

Hinterhältiger Mordanschlag auf die Tatort-Kommissarin aus Münster

Doch während der Ermittlungen des heiklen Falls passiert in dem verlassenen Hotel völlig unerwartet der nächste brutale Mord an einem Beamten. Opfer des Täters: Nadeshda Krusenstern. Die Blondine wird mit blutverschmierten Haaren und offenem Mund in einem Wandschrank gefunden. Sie wurde erschlagen! Sofort ist klar - der Mörder muss unter den Ermittlern sein.

Neujahrs-Tatort polarisiert: Fans reagieren gespalten - ist Nadeshda Krusenstern wirklich tot?

Dass die ARD ab und zu Tatort-Experimente wagt, ist nichts Neues. „Das Team“ hat unter den Tatort-Zuschauern für polarisierende Reaktionen gesorgt. „Es wird natürlich einen Aufschrei geben“, das war Regisseur Jan Georg Schütte von Anfang an klar. Den Neujahrs-Tatort kann man entweder hassen oder lieben.

#Tatort als Kammerspiel mit Psychofuck. Ich finde grandios bin aber wahrscheinlich damit ziemlich allein auf weiter Flur.‍♀️ — Nischmi (@NicoleSchmidt72) 1. Januar 2020

Auf Twitter spalten sich die Gemüter. Einige Fans loben die neue Herangehensweise, andere haben während des Films den Fernseher sogar ausgeschaltet.

Gestern hab sogar ich mal den #Tatort ausgeschaltet. War nicht auszuhalten. #teamtatort — Jörg Rupp formerly known as Rumtrauben (@JoergRupp) 2. Januar 2020

Dass Nadeshda Krusenstern aber so einen blutigen Abgang erleben musste, fanden viele Tatort-Fans bitter. „Irgendwie hätte Nadeshda Krusenstern einen eigenen Münster-Abschieds-#Tatort verdient“, schrieb eine Twitter-Userin. „Katastrophe! Und Frau Krusenstern hätte man auch einen schöneren Abgang gegönnt. Zum Beispiel mit dem netten Kerl den sie im letzten Münster Tatort kennengelernt hat. Aus dem Polizeidienst austreten und Familie gründen. Schade, hat nicht geklappt“, schrieb ein weiterer.

Und das mit GEZ Gebühren - Katastrophe! Und Frau Krusenstern hätte man auch einen schöneren Abgang gegönnt. Zum Beispiel mit dem netten Kerl den sie im letzten Münster Tatort kennengelernt hat. Aus dem Polizeidienst austreten und Familie gründen. Schade, hat nicht geklappt. — Matthias Schorer (@mschorer) January 1, 2020

Andere können nicht an ihr Ableben glauben - hat man dem Täter nur eine Falle gestellt? „Leute, die Krusenstern ist Teil der Sache und lebt noch!“ Wieder weitere Zuschauer sorgen sich um das Kind der Ermittlerin (denn es kam auch raus, dass sie ein uneheliches Kind hat und der Vater tot ist!): „Das arme Kind von der Krusenstern ist jetzt Vollwaise!“

Friederike Kempter verlässt den Tatort - einmal ist sie aber noch als Nadeshda Krusenstern zu sehen

17 Jahre war Nadeshda Krusenstern an der Seite von Thiel und Boerne. Im Frühjahr 2020 erscheintdie letzte Folge des beliebten Trios. Welche Rolle die ermordete Kommissarin darin spielt, bleibt abzuwarten. „Ich sag zum Abschied leise Servus. Es war mir eine große Freude und Ehre 17 Jahre lang Nadeshda Krusenstern im Tatort Münster spielen zu dürfen! Ich hatte die beste Tatort- Familie, die man sich nur wünschen kann und der Abschied von den schönsten/ besten Kollegen der Welt fällt mir sehr schwer! Aber nun ist für mich einfach Zeit für etwas Neues“, sagt Friederike Kempter in einem Post auf ihrer Facebook-Seite.

Nach der Erstausstrahlung des Tatorts „Das Team“ wird auf Twitter Empörung laut. Der Gastauftritt des NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet stößt vielen unangenehm auf - viele Nutzer kritisieren den Auftritt und fordern mehr Distanz der Medien zu Machtpolitikern.

