Anschlagsdrohung bei Ariana-Grande-Konzert in Costa Rica: Festnahme

Polizei hält Kolumbianer fest

+ © dpa Ariana Grande wollte am Sonntagabend in Costa Rica auftreten. © dpa

Die Bilder des Schreckens sind noch nicht lange her, als es zu einem Anschlag auf ein Ariana-Grande-Konzert in Manchester kam. In Costa Rica gab es nun ebenfalls Drohungen - und eine Festnahme.