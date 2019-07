Baby-News aus Hollywood - Star verlässt „Unfruchtbarkeitshölle“

Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway ist erneut schwanger. Die Schauspielerin verkündete die frohe Botschaft am Mittwoch.

Los Angeles - Süße Baby-News aus Hollywood! Schauspielerin Anne Hathaway überraschte ihre Fans am Mittwoch mit einem sehr eindeutigen Baby-Bauch-Selfie auf Instagram und ließ keine Zweifel offen.

Anne Hathaway und Mann Adam Shulman werden erneut Eltern

Zu dem Foto schrieb die 36-Jährige scherzend: „Es ist nicht für einen Film“. Dazu gab es den Hashtag „#2“, da es schließlich das zweite Kind der Schauspielerin sein wird. Vor drei Jahren hatte Hathaway einen Sohn zur Welt gebracht. Auch für ihren Ehemann Adam Shulmann, der auch der Vater ihres ersten Kindes ist, ist es das zweite Baby. Hathaway und Shulman sind seit 2012 verheiratet.

Die Oscar-Preisträgerin verwies in ihrem Posting aber auch darauf, dass es wohl ein langer, steiniger Weg bis zu Schwangerschaft Nummer zwei war: „Scherz beiseite, an all, die durch die Unfruchtbarkeits- und Zeugungshölle gehen: Bitte wisst, dass es zu keiner meiner Schwangerschaften ein gerader Weg war.“

