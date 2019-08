„Wunderschönste Moderatorin“: Anna Kraft sonnt sich oben ohne

Anna Kraft postet auf Instagram regelmäßig Fotos von ihrem Mega-Body. Die TV-Moderatorin ist in Top in Form, wie ein heißer Bikini-Schnappschuss beweist.

München - Anna Kraft (33) hat eine makellose Figur. Dabei ist die gebürtige Rheinländerin erst vor einem Jahr Mama geworden. Die schöne Blondine kann wohl auf ihre eigenen Fitness-Tricks und Tipps vertrauen. Schon vor der Geburt ihrer Tochter sorgte die ehemalige Deutsche Meisterin im Sprint mit einer besonderen Challenge für Gesprächsstoff.

„Ich wollte meinem Arsch an den Kragen gehen“, erklärte Anna Kraft, wie bei tz.de* zu lesen ist. Das Workout für einen „Wow-Hintern in 30 Tagen“ dokumentierte sie gleich in ihrem Buch „Ein Arsch - ein Ziel: Meine Challenge“.

Anna Kraft - Heiße Schnappschüsse aus dem Urlaub

Vergangenes Jahr kam dann im Juli Krafts Tochter Emma zur Welt. Die Kleine ist auch der ganze Stolz von Papa Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss (42).

Auf ihrem Instagram-Account bringt Anna Kraft ihre mehr als 50.000 Follower dennoch weiter gehörig ins Schwitzen. Dabei gönnt sich die 33-Jährige selbst im Urlaub auf Mallorca keine Pause. Wer wissen möchte, wie es mit ihrem Sixpack klappt, sollte sich einen aktuellen Clip auf Instagram angucken. Ob die Fotos ihre Fans zum Sporteln motivieren?

Doch die Sportmoderatorin postet auch Fotos mit ziemlich viel Haut. Ihre Bikini-Pics kommen richtig gut an. Für die Schnappschüsse hagelt es Applaus. „Eurosports wunderschönste Moderatorin“, „Wow hübsch“ und „tolles Foto“ kommentieren die Fans.

Anna Kraft: Fans begeistert von Urlaubsfotos - „Bitte umdrehen“

Wenn die Moderatorin dann noch oben ohne zu sehen ist, weckt das bei einigen Usern eindeutige Wünsche: „Bitte wenden“ und „Du liegst verkehrt rum“. Ob das ihr Partner Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss in Ordnung findet? Die beiden gelten als das Traumpaar in der Szene.

Bikini-Wetter im Urlaub - Anna Kraft (33) gönnt sich eine Pause und grüßt ihre Fans mit heißen Schnappschüssen. Auch eine andere Moderatorin sorgt für Schlagzeilen. TV-Moderatorin Elke Hofmann erlitt einen Schlaganfall beim Zahnarzt, nun muss sie mit ihrer Angst leben.

Auch eine weitere TV-Moderatorin sorgt gerade für Aufsehen: Sophia Thomalla zeigt eine ganz andere Seite von sich - woraufhin Til Schweiger schier ausrastet.

