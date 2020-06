Trotz Babybauch im Workout - Ann-Kathrin Götze: "Ich wollte dem Baby nicht schaden"

Ann-Kathrin Götze ist schwanger und will trotzdem ihr Fitnesslevel nicht verlieren. Dennoch hat die BVB-Spielerfrau dabei Angst um ihr Baby.

Dortmund/NRW - Im gelben Trainingsoutfit präsentiert Ann-Kathrin Götze ihren schon recht runden Babybauch. Sie und ihr Ehemann Mario Götze erwarten zurzeit zum ersten Mal Nachwuchs. Trotzdem kommt Fitness bei der werdenden Mutter nicht zu kurz, wie RUHR24.de* berichtet.

Name Ann-Kathrin Götze Beruf Model und Influencerin Ehemann Mario Götze (Heirat 2018) Geboren 6. Dezember 1989 (Alter 30 Jahre), in Emmerich am Rhein Größe 1,70 Meter Geschwister Nils Brömmel, Sebastian Brömmel

Ann-Kathrin Götze: So sieht ihr Babybauch trotz Fitness aus

Denn Fitness ist Ann-Kathrin Götze auch während der Schwangerschaft sehr wichtig. Mit einem runden Babybauch ist das aber gar nicht so einfach, wie die Influencerin auf ihrem Instagram-Account verrät. Sie wolle dem Kind nicht schaden.

Zu Anfang der Schwangerschaft habe Ann-Kathrin Götze, die mit ihrem Ehemann Mario Götze bald nach Italien ziehen könnte*, nach eigener Aussage sogar gar keinen Sport gemacht.

Ann-Kathrin Götze über Fitness in der Schwangerschaft: "Ich wollte dem Baby nicht schaden"

Der Grund: Die Sorge um die Gesundheit des eigenen Babys. "Ich war es so gewohnt meine Bauchmuskeln zu trainieren und joggen zu gehen und ich wollte dem Kleinen nicht schaden, in dem ich falsch trainiere", so Ann-Kathrin Götze via Instagram zu ihren Followern.

Ein weiteres Problem beim Training während der Schwangerschaft soll die Outfitwahl der 30-Jährigen gewesen sein. Normalerweise präsentiert Ann-Kathrin Götze sich gerne in stylischer Sportkleidung (mehr Promi-Artikel auf RUHR24.de).*

Fitness trotz Schwangerschaft: Ann-Kathrin Götze fiel es schwer, das richtige Outfit zu finden

Nichts passte der Schwangeren und vieles war einfach unbequem, wie die Influencerin schildert. Auch das habe Ann-Kathrin Götze, die ihre Schwangerschaft erst im siebten Monat öffentlich gemacht hat*, lange Zeit vom Training während der Schwangerschaft abgehalten.

Mittlerweile ist Ann-Kathrin Götze im neunten Monat schwanger und hat wohl nicht nur eine modische Lösung parat, wie sie im gelben Trainingsoutfit beweist, sondern auch einen Trainer gefunden, der ihr hilft auch während der Schwangerschaft fit zu bleiben.

Fans bewundern Ann-Kathrin Götze wegen ihres Trainings während der Schwangerschaft

Und nicht nur die Sportoutfits der Influencerin kommen gut an, ihre Fans und Follower sind auch darüber begeistert, wie fit Ann-Kathrin Götze auch im neunten Schwangerschaftsmonat ist.

sophie_25.3 schreibt: "Find's echt toll, wie du trotz der zwar schönen aber großen Veränderung versuchst, fit und gesund zu bleiben. Du bist ein Vorbild für viele Frauen."

zaneta.soluncevska schreibt: "Hübsche Mami."

liisa_kln meint: "So schön schwanger!"

Geschlecht noch unklar: Ann-Kathrin will es aber noch während ihrer Schwangerschaft enthüllen

Ebenfalls auffällig in den Kommentaren der Influencerin: Noch immer fragen sich viele Follower, welches Geschlecht der Nachwuchs des BVB-Ehepaars haben könnte.

Zwar behält Ann-Kathrin Götze dieses Geheimnis aktuell noch für sich, die 30-Jährige hat aber bereits angekündigt, das Geschlecht des Babys noch während ihrer Schwangerschaft zu verraten. Allzu lange dürfte es also nicht dauern, bis sicher ist, ob die Götzes einen Jungen oder ein Mädchen erwarten.

Ann-Kathrin Götze hat ihre Schwangerschaft lange vor der Öffentlichkeit verborgen

Auch ihre Schwangerschaft selbst war lange ein gut gehütetes Geheimnis. Erst im siebten Monat verkündeten Ann-Kathrin und Mario Götze die guten Nachrichten.

Kurz nachdem die Influencerin die Pille abgesetzt hatte, wurde sie schwanger, wie Ann-Kathrin Götze auf Instagram verriet. "Nach unserer Hochzeit im Juni habe ich aufgehört zu verhüten. Dann ging es so schnell. Bereits im Oktober fühlte ich Veränderungen an meinem Körper."

