Götze-Frau lästert über ihren Model-Körper: Ein Satz ist genug - TV-Promi sieht rot

Autsch, das ging nach hinten los: Ann-Kathrin Götze, Ehefrau von Mario Götze, hat ein Bikini-Foto bei Instagram gepostet - was sie dazu schrieb, flog ihr um die Ohren. Ein TV-Promi sah direkt rot.

Capri - Ann-Kathrin Götze lässt es sich derzeit so richtig gutgehen im Urlaub. Das Ziel der Ehefrau von BVB-Star Mario Götze: die Sonneninsel Capri. Natürlich lässt es sich das 29-jährige Model nicht nehmen, seine Fans von dort aus auch mit Instagram-Fotos zu versorgen.

Die sorgten prompt für Spekulationen in der laufenden Woche - schließlich sollte ja auch Heidi Klum ihren Tom Kaulitz auf Capri heiraten - ob sie dort unter den Gästen sein werde. Und eines der Bikini-Bilder brachte Ann-Kathrin Götze gar Empörung ein. Grund ist, was sie dazu geschrieben hat. „I owe these extra kilos to spaghetti“, so Götze zu diesem Foto. Zu Deutsch: „Ich verdanke Spaghetti diese Extra-Kilos.“

Ann-Kathrin Götze sorgt für Empörung: Extra-Kilos?

Während einige Fans das Foto oder auch den Anblick ihres Körpers loben, sorgen Ann-Kathrin Götzes Worte bei anderen Followern für handfeste Empörung. Der Tenor: Wo bitte sind hier Extra-Kilos?

„Extra-Kilos? Veräppelst du mich? Du siehst prächtig aus wie immer“, schreibt eine Followerin. „Ganz einfach schöner Körper. Ja! Extra Kilos - sieht man nicht! Und für jede Frau mit Größe 40plus wirkt so eine Aussage dann einfach nur komisch...“ eine andere. Viele Kommentare gehen in die Richtung.

Ann-Kathrin Götze wird auch von TV-Moderatorin kritisiert

Sogar ein Promi äußert sich: „Würde so gern darauf hinweisen, dass das problematisch ist. Weiß aber nicht wie. Hoffe, deine Follower sehen das einfach differenziert“, kritisiert TV-Moderatorin Aminata Belli.

Ann-Kathrin Götze reagiert auf einige der kritischen Posts - so auch auf den von Belli. „Liebe Aminata, jeder von uns kennt seinen eigenen Körper am besten, und meine Caption sagt in keinster Weise, dass ich mich dick, unwohl oder zu dick fühle. Sondern lediglich, dass ich die paar Kilos, die ich mir bewusst angefuttert habe, gar nicht schlimm finde. Man muss auch nicht immer alles so auf die Goldwaage legen. Ich genieße das italienische Essen in vollen Zügen und that’s basically it.“

War wohl etwas unglücklich formuliert unterm Strich. So sehr, dass sogar ein Anwalt für Sportrecht das Thema bei Twitter weitertrug. „Das sind die Vorbilder eurer Kinder“, schrieb er dazu.

Das sind die Vorbilder eurer Kinder ‍♂️‍♂️‍♂️

Wer sieht sie nicht, die „extra Kilo“. pic.twitter.com/j7CeEdxQFP — Dr. Paul Lambertz (@Sportrecht_Dus) 1. August 2019

Die Ehefrau von Mario Götze hätte es wissen können: Mit einer ähnlichen Bemerkung hatte Vanessa Mai auch schon für Ärger gesorgt.

