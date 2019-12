Internationaler Musik-Star stirbt plötzlich auf Tour - Familie und Fans in großer Trauer

Der Hit des verstorbenen Musikers lief über Jahrzehnte hinweg im Radio. Seine Familie und Bandkollegen betrauern den überraschenden Verlust.

Der Song „Live it Up“ war ein beliebter Hit aus den 80er-Jahren

war ein beliebter Hit aus den 80er-Jahren Der Frontmann der Band ist nun mit 63 Jahren verstorben

Während einer Tour erlitt der Musiker einen Herzinfarkt

Sydney - Wer bei ihrem Hit das Radio im Auto lauter drehte, bekam sofort gute Laune. „Hey, yeah you, with the sad face. Come up to my place and live it up“ tönte es dann fröhlich aus der Anlage. Mit knapp acht Millionen Aufrufen auf YouTube ist der Song „Live it up“ weiter ein beliebter Hit aus den 80er-Jahren. Geschrieben hat den Song die australische Pop-Band „Mental as Anything“.

Mental As Anything founding member and songwriter Andrew "Greedy" Smith has died after suffering a heart attack in his car. He was 63https://t.co/ItLJ1Wj8RB — BBC News (World) (@BBCWorld) December 3, 2019

Anfang Dezember 2019 hat die Musikgruppe eine traurige Nachricht zu verkünden. Ihr Frontmann Andrew "Greedy" Smith ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Auf der Facebookseite zeigten die ehemaligen Bandmitglieder ihre Anteilnahme. „Greedy“, wie sie ihn nennen, war als Einziger in der Band „Mental as Anything“ verblieben.

Musik-Star stirbt bei Tour mit seiner Band

Zum Zeitpunkt seines Todes war der Sänger auf Tour durch Australien. In der Nacht zum 3. Dezember 2019 erlitt Andrew "Greedy" Smith einen Herzinfarkt. Zu Hause auf ihn gewartet hatten sein Sohn Harvey, seine Verlobte Fiona Docker sowie sein Bruder Stuart, heißt es weiter in dem Post.

Von ihren Fans wurde die Musikgruppe meist „Mentals“ genannt. Vor über vier Jahrzehnten gründeten die Australier die New-Wave-Band in Sydney. 1976, als „Mental as Anything“ ins Leben gerufen wurde, studierten Smith und seine Bandkollegen Martin Murphy, Chris O'Doherty (aka Reg Mombassa), Steve Coburn und David Twohill an einer Kunsthochschule in Sydney.

Musik-Star stirbt mit 63 Jahren - er war der Leadsänger

Gemeinsam mit Murphy schrieb Andrew "Greedy" Smith die meisten der Songtexte für die Band, wie ABC News berichtet. Nicht nur das Schreiben, sondern auch das Singen übernahmen sowohl „Greedy“ als auch Murphy für „Mental as Anything“. Die Band hat allein in Europa über eine Million Tonträger verkauft und landete mit 25 Hits in den Top 40 Australiens, erzählte Band-Manager Grant Bartlett ABC News.

Rubriklistenbild: © dpa / Sebastian Gollnow