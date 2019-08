Andreas Gabalier: Livstream aus Krankenhaus - er berichtet von Vergiftung

Volksmusikstar Andreas Gabalier liegt seit mehreren Tagen im Krankenhaus - er hat wohl etwas Falsches gegessen.

Wien - Große Sorge um Volksmusik-Star Andreas Gabalier (34): Sichtlich erschöpft hat sich der Österreicher am Sonntag in einem Live-Video auf Facebook an seine Fans gewandt. Dabei liegt der 34-Jährige angeschlossen an eine Infusion in einem Krankenhausbett.

Volksmusikstar Andreas Gabalier mit Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus

„Meine liebe Fangemeinde. Irgendein garstiges Kryptonit hat den Mountain-Man zu Fall gebracht. Ich liege seit drei Tagen komplett flach...“, lässt der Volksmusikstar seine Anhänger wissen. Wie er sich die Lebensmittelvergiftung zugezogen hat, kommentiert Gabalier nicht. Dafür informiert er seine Fans über andere Details seines Gesundheitszustandes. „Ich muss mir da irgendwelche komische Flüssigkeitstropfen in meine Venen hineinfließen lassen, weil mein Darm nach 500 Sitzungen und sechs Kilo weniger keine Flüssigkeit mehr aufnehmen kann“, so der Sänger. „Es geht mir gerade gar nicht gut und ich hoffe, dass es noch irgendein Zaubermittel gibt, das den Mountain-Man wieder fliegen lassen kann“, erklärt Gabalier kraftlos. Er hoffe, dass es ihm bis zu seinem am Mittwoch geplanten Konzert in der Schweiz wieder besser gehe. Es ist nicht lustig, hier zu liegen", fügt der Sänger hinzu.

Fans von Sänger Andreas Gabalier in Sorge: „Wir beten für dich...“

Kein Wunder, dass sich die Fans bei diesen Worten ernsthafte Sorgen um ihr Idol machen. In insgesamt mehr als 8.700 Kommentaren (Stand 11. August, 15.41 Uhr) erhält der Musiker Genesungswünsche seiner besorgten Fans. „Hallo lieber Andreas wir beten für dich, dass es dir schnell wieder besser geht“, „Gute Besserung, halt die Ohren steif“ oder „Komm schnell auf die Beine“, schreiben unzählige User.

Mit Hits wie „I sing a Liad für di“ oder „Hulapalu“ zählt Andreas Gabalier zu einem der größten Volksmusikstars unserer Zeit und füllt regelmäßig die größten Stadien in Deutschland und Österreich.

