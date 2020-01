Sat.1-Frühstücksfernsehen: Alina Merkau beleidigt ihren Co-Moderator vor der Kamera

Gewitterwolken im Studio des Sat.1-Frühstücksfernsehens: Eine Bemerkung von Co-Moderator Chris Wackert löst umgehend einen fiesen Konter von Alina Merkau aus.

Alina Merkau bekommt im Sat.1-Frühstücksfernsehen neues Make-up - da mischt sich ihr Kollege ein

Da fuhr Sat.1-Moderatorin mal die Krallen aus! In der Freitagsausgabe des Frühstücksfernsehens ließ sie sich von ihrem Kollegen Christian Wackert (31) einen Kosmetik-Kommentar nicht bieten - und konterte mit einer fiesen Bemerkung.

Alina Merkau bekam nämlich in der Sendung am Freitag ein Conture Make-up verpasst. Dabei werden bestimmte Gesichtspartien, wie etwa die Wangenknochen, betont und hervorgehoben - andere unerwünschte Rundungen dagegen kaschiert. Die Freude an diesem speziellen, aber auch auffälligen Make-up war vorab schon groß: „Gleich werde ich aussehen wie die Kardashians!“, frohlockte Merkau. Schon da grätschte ihr Co-Moderator Chris Wackert ein: „Glaubst du, dass das klappt?“

Frühstücksfernsehen: Sat.1-Moderator Christian Wackert bekommt von Alina Merkau fiesen Konter

Später flötete ihr Kollege weiter: „Ein bisschen Lippe, schmalere Nase...!“ Oha! DAS hätte er besser nicht sagen sollen. In Sekundenbruchteilen zogen Gewitterwolken auf im Sat.1-Studio, auch wenn Merkau weiter professionell lächelte. „Ich geb dir gleich ‚ein bisschen Lippe‘! Das sagt der Mann ohne Lippe!“ Eine fiese Anspielung auf die schmale Oberlippe des 31-Jährigen. Und sie legte nach: „Dicke Lippe riskieren, da fallen mir jetzt ganz viele Sätze dazu ein!“

Und tatsächlich wirkte Chris Wackert, der erst jüngst mit seiner RTL-Kollegin Steffi Brung auf Liebesreise war, nach diesem Blitz ziemlich getroffen - erst recht, als Merkau nach dem Conture Make-up stark verändert aussah und auftrat. „Du hast soviel an Autorität dazugewonnen - und an Bossiness... es ist echt krass!“ Und das spürte auch Merkau selbst: „Ich bin ein neuer Mensch, es ist doch der Wahnsinn, oder?!“

Alina Merkau bewundert ihr neues Gesicht - und verhaspelt sich im Sat.1-Frühstücksfernsehen deswegen

Dabei vergaß Alina Merkau sogar ihre eigentliche Arbeit und verhaspelte ihre nächste Anmoderation: „Ich bin total abgelenkt von meinem Gesicht. Ich muss die ganze Zeit auf meine neuen Lippen kucken!“, war ihre Entschuldigung für den kleinen Patzer. Und ein bisschen berauscht fügte sie hinzu: „Ich fühle mich wunderschön!“

Doch die Sat.1-Zuschauer müssen sich nicht an eine neue Merkau gewöhnen - ihr ist diese Schminke dann doch „too much“.

