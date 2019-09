Bei The Voice of Germany am Drücker: Das ist die hübsche Jurorin aus München

Deutsch-britische Sängerin als Coach

+ © Sat.1/ProSieben Hat Spaß am Buzzern: Sängerin Alice Merton gefällt ihr neuer Job als Coach der Castingshow, wie sie im Interview verrät. © Sat.1/ProSieben

Alice Merton ist in verschiedenen Ländern aufgewachsen. Nun fungiert sie bei The Voice of Germany als Gesangs-Coach. Uns hat sie zum Interview besucht.