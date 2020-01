Das läuft wirklich zwischen Lena Gercke und Alexander Zverev - der Sportler packt aus

Schon länger brodelt die Gerüchteküche: Was läuft da zwischen Top-Model Lena Gercke und Tennis-Star Alexander Zverev? In einem Interview verrät er es.

Update vom 24.04.2019: Spätestens seit die beiden gemeinsam in Wiesbaden beim Ball des Sports gesehen wurden, nehmen die Gerüchte kein Ende. Könnte das was zwischen Top-Model Lena Gercke und Tennis-Star Alexander Zverev werden? Der 22-Jährige hat zwar eine Freundin, doch das mag ja vielleicht nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium sein. Jetzt spricht er erstmals in einem Bild-Interview über die Spekulationen eines angeblichen Techtelmechtels.

Dort versichert er: „Wir haben nicht geflirtet“, und Lena sei lediglich eine sehr gute Freundin. Bild bohrt weiter nach und versucht, weitere Details über das mögliche Traumpaar herauszufinden. Zverev antwortet fast schon genervt: „Leute! Lena ist ein unglaublich nettes Mädchen, sie ist unglaublich hübsch und unglaublich sympathisch. Wir sind wirklich eng miteinander. Aber wir waren nie ein Paar.“

+ Alexander Zverev (22) ist der beste deutsche Tennisspieler und Dritter der Weltrangliste. © dpa / Mark J. Terrill Die beiden hätten sich in München bei einem Turnier kennengelernt und seien sich dann immer wieder über den Weg gelaufen. „Sie war ja auch in London bei meinem WM-Finale. Wir sind sehr gut befreundet“, erklärt der 22-Jährige.

Lena Gercke verlässt Party mit deutschem Sport-Ass - und heizt dann Gerüchte-Küche noch mehr an

Deutschlands Sport-Elite versammelte sich am Samstagabend in Wiesbaden zum Ball des Sports. Einer durfte dabei natürlich nicht fehlen: Deutschlands bester Tennis-Spieler Alexander Zverev. Zwar kam der 21-Jährige wegen seines Einsatzes bei den deutschen Tennis-Herren gegen Ungarn am Nachmittag etwas später, konnte sich dann aber über sehr charmante Tischgesellschaft freuen. Und das obwohl seine Freundin Olga Scharipowa nicht vor Ort war.

Lena Gercke bei Ball des Sports neben Zverev

Top-Model Lena Gercke saß neben Alexander Zverev. Nach einem Bericht der Bild verstanden sich die beiden auf dem Ball offenbar ziemlich gut. Anschließend verließen sie die Party dann sogar gemeinsam. Demnach stiegen Alexander Zverev und Lena Gercke um kurz nach Mitternacht zusammen in ein Fahr-Service-Auto.

Gercke heizt mit Instagram-Post Gerüchte-Küche an

Am Tag danach heizte Gercke die Gerüchte-Küche dann nochmal ein wenig an. Auf Instagram schrieb sie unter ein Bild von ihr vom Ball des Sports: „Thank you for a wonderful night.“ Gemeint war da aber sicherlich einfach nur die Feier...

Dennoch ließen sich einige User nicht beirren, verlinkten Alexander Zverev unter dem Bild oder kommentierten etwa so: „Zverev gefällt das.“

Zverev und Lena Gercke schon länger befreundet

Sorgen braucht sich Zverevs Freundin Olga aber wohl nicht machen: Der Tennis-Spieler und Lena Gercke kennen sich schon seit den „BMW Open 2018“ in München. Seitdem sind Gercke und Zverev laut Bild befreundet.

+ Lena Gercke feierte am Samstag auf dem Ball des Sports in Wiesbaden mit Alexander Zverev. © dpa / Ursula Düren

