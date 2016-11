Massive Störungen bei der Telekom

Tausende Kunden bundesweit betroffen

Berlin – Tausende Telekom-Kunden sind bundesweit offenbar im Moment ohne Telefon, Internet und Fernsehen.

Im Netz der Deutschen Telekom hat es am Sonntag eine Störung gegeben. „Es liegt eine Störung vor. Ausmaß und Umfang sind noch unklar“, sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Auf ihrer Facebook-Seite „Telekom hilft“ teilte die Telekom mit, es komme derzeit zu Problemen an Telekom-Anschlüssen. „Internet, Telefonie und Fernsehen sind davon betroffen. Wir arbeiten an der Behebung der Ursache.“

Auch das Portal allestörungen.de verzeichnete am Nachmittag einen massiven Anstieg der Meldungen bei der Telekom. Störungen werden aus dem gesamten Bundesgebiet gemeldet, vor allem aus den größeren Städten: Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Frankfurt am Main, Dortmund, Dresden, Bremen, Hannover und Essen.

Nach Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ soll es sich wohl um eine bundesweite Störung handeln. Kunden berichteten demnach von einem „Totalausfall Internet und Telefon seit 16 Uhr“.

dpa