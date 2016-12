Nouri setzt auf Drobny: "Auf seinen Handschuhen steht Beton"

Werder am Samstag bei Hertha BSC

Clemens Fritz (l.) und Jaroslav Drobny sind für Werder-Trainer Alexander Nouri am Samstag gegen Hertha gesetzt.

Bremen - Werder-Trainer Alexander Nouri geht mit Respekt und Optimismus ins Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr) beim Tabellendritten Hertha BSC. Fest eingeplant sind die Rückkehrer Jaroslav Drobny und Clemens Fritz.

"Auf seinen Handschuhen steht Beton", erzählte Alexander Nouri bei der Pressekonferenz am Donnerstag über Torwart Jaroslav Drobny. "Das sagt schon alles." Der 37-jährige Drobny hatte sich im vergangenen Spiel gegen den FC Ingolstadt an der Wade verletzt, drohte auszufallen. Doch der Torwart meldete sich fit. Nouri: "Wir gehen davon aus, dass er spielt."

Der tschechische Torwart hatte am Donnerstagvormittag mit der Mannschaft trainiert und sei voll belastbar gewesen, berichtete Nouri: "Das Feedback nach dem Training war positiv. Er ist ein erfahrener Spieler, der genau weiß, was sein Körper kann und aushält. Da vertrauen wir ihm. Da gibt es keine Fragezeichen, wenn er das Ok gibt."

Nouri gibt Fritz eine Einsatzgarantie

Eine Einsatzgarantie gab Nouri Kapitän Clemens Fritz, der beim 2:1-Sieg gegen Ingolstadt am vergangenen Samstag wegen eines grippalen Infekts gefehlt hatte. Gerade weil jetzt Zlatko Junuzovic krank ist und auszufallen droht, "gibt es da keine Diskussion", dass Fritz spielt.

Nicht gefährdet ist der Einsatz von Claudio Pizarro, der am Dienstag das Training mit einer blutigen Nase abgebrochen hatte und am Donnerstag mit doppeltem Veilchen in der Pressekonferenz saß: "Es sieht nur ein bisschen rot aus. Ich merke gar nichts", sagte der Stürmer.

Weiterhin keine Option ist Florian Grillitsch (muskuläre Probleme), der am Donnerstag erstmals wieder individuell trainierte. Nouri: "'Grillo' wird voraussichtlich eher nächste Woche dazustoßen." Auch Ulisses Garcia (Rückenprobleme) soll kommende Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Pizarro: "Der Sieg gegen Ingolstadt war die Wende"

Das Spiel am Samstag in Berlin will Trainer Nouri "mit Selbstvertrauen und Rückenwind" antreten. Dennoch sei Hertha der Favorit. "Wenn man die Tabelle sieht, spricht die für sich. Auf der anderen Seiten sind wir eine Woche weiter", sagte Nouri. "Wir fahren natürlich nicht nach Berlin, um Tourist zu sein, sondern um was Zählbares mitzunehmen."

Claudio Pizarro glaubt, der Sieg gegen Ingolstadt werde den Bremern wieder neue Lockerheit geben. "Es war sehr wichtig für uns, wieder einen Sieg zu holen. Ich glaube, es war die Wende."

