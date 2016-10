Mit Nouri in der Almhütte

Mannschaftsausflug zum Freimarkt

Bremen - Der offizielle Werder-Tag auf dem Freimarkt steigt am Mittwoch, doch die Bundesliga-Mannschaft war schon am Montag da.

Am frühen Abend trafen sich Clemens Fritz und Co. in der Almhütte. Mit dabei auch Trainer Alexander Nouri, der einen sehr entspannten Eindruck machte. Die Profis hatten – wie viele andere Gruppen auch – einige Tische reserviert und gaben sich sehr volksnah.

Vor allem Serge Gnabry, der bei seiner Freimarkt-Premiere sichtlich viel Spaß hatte und sich oft für Selfies zur Verfügung stellte. Um 23 Uhr war dann wie immer unter der Woche Schluss in der Almhütte. Ob der Werder-Tross noch in die Halle 7 weiterzog, ist nicht bekannt. Ausschlafen konnten sie alle, am Dienstag war trainingsfrei.

Am Mittwoch feiern die Werder-Stars dann mit ihren Fans. Hier ein kleiner Vorgeschmack:

kni

