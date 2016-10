Zwei Stars fehlen, Thy trotzdem hinten dran

Bremen - Um die Geschichte, die Lennart Thy in den vergangenen Wochen widerfahren ist, zusammenzufassen, reichen eigentlich zwei Worte: Dumm gelaufen!

Am fünften Spieltag gelang ihm als Joker noch ein vielumjubeltes Tor gegen den VfL Wolfsburg, am sechsten Spieltag saß er in Darmstadt nur auf der Bank und am siebten Spieltag gegen Leverkusen war er gleich gar nicht im Kader zu finden. „Darüber war ich enttäuscht. Und auch ein, zwei Tage sauer“, sagt der 24-Jährige. Der Grund, weshalb das Tor gegen Wolfsburg – übrigens Thys erster Bundesliga-Treffer – nicht den erwarteten Vortrieb gegeben hat, liegt nicht allein bei ihm, sondern auch bei Ousman Manneh.

Der 19-Jährige hat sich an Thy vorbei in die Startelf gedrängt, genießt das Vertrauen von Trainer Alexander Nouri. Die beiden kennen sich aus der U23, und Nouri ist für Manneh das, was Viktor Skripnik für Lennart Thy gewesen wäre: ein Förderer. Doch Skripnik, der den Stürmer im Sommer vom FC St. Pauli zurück nach Bremen geholt hatte, ist als Werder-Coach Geschichte. „Was soll ich dazu sagen? Es ist schade, dass es so gelaufen ist. Damit muss ich jetzt aber klarkommen“, meint Thy. Er wird wohl noch weiter ins Abseits geraten, wenn die derzeit verletzten Claudio Pizarro und Max Kruse auf den Platz zurückkehren.

