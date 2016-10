Zieht Hoetzel in den Aufsichtsrat?

Bremen - So spannend war es selten vor einer Mitgliederversammlung des SV Werder: Gesucht werden drei neue Aufsichtsratsmitglieder – und der Wahlausschuss ist mittendrin in der Suche und hat seine Hausaufgaben teilweise sogar schon gemacht. Laut Informationen dieser Zeitung ist Andreas Hoetzel ein möglicher Kandidat für einen Aufsichtsratsposten.

Hoetzel arbeitet für die Bremer Lagerhaus-Gesellschaft (BLG), ist dort der Leiter der Unternehmenskommunikation. Zudem führt er den Verein „Unternehmen für Bremen“, ist in der Wirtschaft also bestens vernetzt. Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl.

+ Andreas Hoetzel © BLG

Der Wahlausschuss sucht aber auch nach Geschäftsleuten, die Werder mit ihrer Finanzkraft, mit ihrem Namen und vor allem mit ihren Verbindungen in die deutsche, aber auch in die internationale Wirtschaft sehr gut tun würden. Und da gibt es in Bremen jede Menge Potenzial. So sind zum Beispiel Kai-Uwe Hollweg und Andre Wedemeyer von Cordes & Graefe, Andreas und Christian Jacobs aus der Jacobs-Dynastie, Friedrich und Peter Lürßen von der Lürssen-Werft, Familie Koch (Kaefer Isoliertechnik), Joachim Linnemann vom Immobilienunternehmen Justus Grosse, Klaus-Peter Schulenberg (CTS Eventim) und Kurt Zech (Zechbau) für ein aktives Mitwirken beim Unternehmen Werder (immerhin 100 Millionen Euro Umsatz) sehr interessant. Es wird gerade abgeklopft, ob diese und andere Personen bereit sind, dem Aushängeschild der Stadt in nicht einfachen Zeiten zu helfen.