Werder trennt sich von Skripnik!

Bremen – Der SV Werder hat die Reißleine gezogen: Trainer Viktor Skripnik ist mit sofortiger Wirkung beurlaubt worden. Das gab der Bundesligist am Sonntag bekannt.

Die Bremer reagieren damit auf den schlechtesten Saisonstart der Vereinsgeschichte (vier Pflichtspielpleiten in Folge), der am Samstag im desolaten Auftreten beim 1:4 in Mönchengladbach seinen negativen Höhepunkt gefunden hatte. Werders bisheriger U23-Trainer Alexander Nouri übernimmt als Interimscoach.

Neben Skripnik müssen auch die beiden Co-Trainer Florian Kohfeld und Torsten Frings gehen, wie die Geschäftsführung der Grün-Weißen mitteilte. Das Trainer-Trio habe sich noch in der Nacht nach der Ankunft aus Mönchengladbach von der Mannschaft verabschiedet, heißt es auf der Clubhomepage.

„Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, weil uns nach der Leistung in Gladbach die Überzeugung fehlte, dass es in der bestehenden Konstellation möglich ist, zeitnah eine Wende zum Positiven herbeizuführen. Wir möchten uns bei Viktor und seinen Co-Trainern für die Arbeit in den vergangenen Jahren bedanken“, so Werders Sportchef Frank Baumann.

Über Interimscoach Nouris sagt der 40-Jährige: „Mit Alexander Nouri erhoffen wir uns einen Impuls für ein Team, das nach dem personellen Umbruch in der Sommerpause, den letzten Spielen und dem bestehenden Verletzungspech mit einer gewissen Verunsicherung zu kämpfen hat.“ Nouri sei ein „gewissenhafter, ehrgeiziger Fußballlehrer, dem wir zutrauen, die Mannschaft erfolgreich in die nächsten Partien zu führen. Er bekommt unsere volle Unterstützung“, so Baumann weiter.

Nouri wird am Montag im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mainz 05 erstmals öffentlich als Interimscoach der Bremer auftreten. Der 37-Jährige wird in seiner Arbeit von seinem bisherigen U23-Co-Trainer Florian Bruns unterstützt. Das Übergangstrainerteam wird zudem ergänzt durch Torwarttrainer Christian Vander sowie Axel Dörrfuß und Günther Stoxreiter.

