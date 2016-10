Starkreden für Schalke: Werder braucht Veljkovic

21-Jähriger soll verletzten Sane gegen Schalke ersetzen

+ © nordphoto Statt nur im Training und als Ersatzmann darf Milos Veljkovic gegen Schalke wohl von Anfang an ran. © nordphoto

Bremen - Von Malte Rehnert. Werders Abwehr ist historisch schlecht, jetzt fällt auch noch Lamine Sane aus. Gegen Schalke ruhen die Hoffnungen auf dem 21-jährigen Milos Veljkovic.

Die Zahlen sind alarmierend – schon wieder. 24 Gegentreffer nach neun Bundesliga-Spielen, so viele hat Werder zu diesem Zeitpunkt noch nie kassiert. „Das ist natürlich sehr enttäuschend. Wir geben die Tore zu leicht her“, moniert der finnische Innenverteidiger Niklas Moisander. Und nun fällt für das schwere Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr) beim FC Schalke 04 auch noch Lamine Sane aus. Der Senegalese, zuletzt immer mehr der Bremer Abwehrchef, wurde durch eine gegen Freiburg (1:3) erlittene Knieverletzung ausgebremst. Wegen kleinerer Einrisse am Außenband wird der 29-Jährige in Gelsenkirchen fehlen.

Ein Rückschlag für die Bremer Defensive. „Lamine ist sehr wichtig für das Team. Ein erfahrener Mann, sehr stark in der Luft“, urteilt Moisander. In den vergangenen Wochen war der 31-Jährige Sanes Nebenmann in der Abwehrmitte – nun bekommt er, mindestens für ein Spiel, einen neuen. Vermutlich wird es Milos Veljkovic sein, der gegen Freiburg kurz vor der Pause für Sane eingewechselt worden war. „Er ist wohl erst mal der erste Kandidat“, glaubt Frank Baumann.

Der Sportchef lobt den 21-Jährigen: „Als er reinkam, hat er es sehr gut gemacht.“ Fand auch Trainer Alexander Nouri, der – anders als Vorgänger Viktor Skripnik – fest mit dem in der Schweiz geborenen, serbischen U 21-Nationalspieler plant: „Es ist nie einfach, wenn man als Innenverteidiger eingewechselt wird. Milos hat wieder gezeigt, dass er dort eine Alternative ist.“ Bemerkenswert: Gegen Freiburg beging Veljkovic sein erstes und bisher einziges Bundesliga-Foul der Saison – in den 102 Einsatzminuten zuvor war er ohne ausgekommen.

Niklas Moisander: „Ich bin mehr im Rhythmus“

Auf Schalke wird er am Wochenende wahrscheinlich zu seinem zweiten Startelf-Einsatz in dieser Spielzeit kommen. Schon beim Heimsieg gegen Wolfsburg (2:1) hatte er an der Seite von Moisander verteidigt – und der Finne hat gute Erinnerungen daran. „Das hat geklappt“, urteilt er und redet Veljkovic schon mal stark: „Milos ist ein sehr guter Spieler für sein Alter. Gut im Zweikampf, gut im Aufbau.“ Weil das Zusammenspiel auch gegen Freiburg ordentlich funktioniert habe, ist Moisander zuversichtlich für den Auftritt beim FC Schalke: „Das gibt einem ein gutes Gefühl.“

Auch bei ihm selbst wird es nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser, sagt der Neuzugang von Sampdoria Genua: „Die Verletzung (Mitte Mai hatte er eine OP am Sprunggelenk, d. Red.) hat mich lange beschäftigt, aber jetzt ist es viel besser. Sie ist so gut wie weg, ich bin mehr im Rhythmus und zufrieden mit den vergangenen Wochen. So kann ich der Mannschaft helfen.“ Baumann registriert Moisanders Aufwärtstrend ebenfalls mit Wohlwollen: „Am Anfang hat er noch nicht so die Sicherheit gehabt, inzwischen macht er es wirklich gut.“ Aber, ergänzt der Sportchef: „Er kann noch besser werden, dann hat er noch mehr Wirkung für uns.“

Moisander ist momentan gesetzt, Veljkovic für das Schalke-Spiel wohl ebenfalls. Doch Werder braucht eben auch Ersatzmänner im Kader. Wegen der Sane-Verletzung und des langen Ausfalls von Luca Caldirola (Knöchelbruch) ist es möglich, dass der zur U23 geschickte Fallou Diagne wieder hochrutscht. Doch Baumann bremst: „Warten wir mal die nächsten Tage ab.“ Als weitere Innenverteidiger-Option nennt der 41-Jährige noch Lukas Fröde: „Er kann das auch spielen.“