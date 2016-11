Weniger Druck für Filbry, mehr für Nouri

Kommentar

Bremen - Ein Kommentar von Björn Knips. Er hat tatsächlich Wort gehalten – und Werder zurück ins Plus geführt. Klaus Filbry wollte nicht mehr der Minus-Mann sein. Jetzt ist er es auch nicht mehr.

Erstmals konnte der 49-Jährige den Mitgliedern als Vorsitzender der Geschäftsführung einen Gewinn verkünden. Immerhin 2,8 Millionen Euro. Es hätten sogar noch einige Millionen mehr sein können. Doch Werder hat sich bilanztechnisch selbst ein wenig ausgebremst. Das spart Steuern und gibt etwas mehr Spielraum für das laufende Geschäftsjahr.

Filbry hat die Krise gemeistert – zumindest die finanzielle. Sein Vorgänger an der Spitze des Bundesligisten, Klaus Allofs, hatte ihm vor drei Jahren nicht wie behauptet ein „bestelltes Feld“ hinterlassen, sondern eher ein Minenfeld mit hochexplosiven Verträgen für die Stars. Gepaart mit dem sportlichen Niedergang hat das Werder an den wirtschaftlichen Abgrund geführt.

+ Björn Knips Filbrys Antwort darauf war ein – auch von Allofs-Nachfolger Thomas Eichin ziemlich konsequent umgesetzter – Konsolidierungskurs. Der schmeckte so gut wie Hustensaft – und zwar nicht wie der süße für Kinder, sondern wie der bittere für Erwachsene. Weil der Patient Werder auch noch ziemlich lange röchelte, gab es viel Kritik für Doktor Filbry.

Das hat ihm weh getan. Und das hat auch an seinem Status gekratzt. Der Vorsitzende der Geschäftsführung ist längst nicht unumstritten im Club und in dessen Umfeld. Doch ein Jahr vor seinem Vertragsende hat Filbry mit den positiven Zahlen ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Zeitpunkt könnte kaum besser sein. Denn gleichzeitig gab es die Wahl zum neuen Aufsichtsrat, der in den nächsten Monaten über die Zukunft von Filbry entscheiden muss.

Werder muss möglichst bald die Kurve kriegen

Die Botschaft an die Herren Bode und Co. ist klar: Werder kann sich doch aus dem Tagesgeschäft finanzieren. Und das hat auch Filbry mit seiner Politik geschafft. Natürlich bleiben Transferüberschüsse genauso wichtig wie sportlicher Erfolg in der Liga, im DFB-Pokal und gerne auch mal wieder international. Das gibt zusätzliches Geld, das Werder sportlich noch wettbewerbsfähiger machen kann. Klingt alles wunderbar, die Sache hat nur einen Haken. Sportlich droht weiterhin der Absturz in die Zweite Liga. Das wäre auch finanziell ein Desaster und würde Filbrys Versprechen wahrscheinlich schnell wieder einkassieren.

Werder muss nun endlich auch auf dem Platz die Kurve kriegen. Dafür ist in erster Linie die sportliche Leitung verantwortlich – also Geschäftsführer Sport Frank Baumann. Der Druck auf ihn wächst. Auf Trainer Alexander Nouri natürlich auch. Sieben Punkte aus acht Spielen, vier Pleiten am Stück, das sind keine guten Zahlen für einen Trainer-Neuling in der Bundesliga, der sich eigentlich schnell beweisen muss. Geschäftsführer Filbry hat für seinen Kurswechsel viel Zeit vom Club bekommen. So viel Geduld können Trainer nicht erwarten.