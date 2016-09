„Ich will weitermachen“

Nach dem heutigen Spiel habe ich erfreut festgestellt, dass der

von VS angestrebte Systemwechsel nun endgültig vollzogen worden ist. Das von Skripnik entwickelte „3-T-System“ hat perfekt funktioniert. Die Tatsache, dass Werder weltweit als einzige Mannschaft mit diesem System spielt, lässt mich auf eine goldene Zukunft hoffen. Für alle, die sich mit modernen Spielsystemen nicht so gut auskennen, hier die typischen Merkmale des „3-T-Systems“ : Tempo, Technik, Tohuwabohu. In der Standardversion dieses Systems entfallen je 33,33% auf jede der 3 Komponenten. Die teuflisch geniale Variante von Skripnik aber

teilt sich auf in 0% Tempo, 0% Technik und 100% Tohuwabohu. Deshalb werden die kommenden Spiele auch immer nach demselben Muster ablaufen, so dass ich sie nicht mehr wie bisher live verfolgen muss, das nackte Ergebnis reicht. Ja, es reicht wirklich.

P.S. Die Sorge einiger Werderfans, dass nun andere Mannschaften

das System kopieren könnten, ist unbegründet, VS hat es sich natürlich

patentieren lassen. Zuwiderhandlungen werden mit einer Konventionalstrafe von 1 Mio. € geahndet, das Geld fließt in einen Fonds für notleidende ukrainische Nachwuchstrainer.