U23 verschießt zwei Elfmeter

0:1 gegen Wehen Wiesbaden

Bremen - Wieder nichts: Die Rückkehr von Thomas Wolter auf die Trainerbank vom SV Werder Bremen II darf als Fiasko gewertet werden. In seinen dritten und letzten Spiel als Interimscoach (so hat es der Ex-Profi selbst angekündigt) unterlagen die Bremer mit 0:1 (0:1) gegen den SV Wehen Wiesbaden und bleiben als Tabellen-17. der Dritten Liga mit neun Punkten nur ganz knapp über den Abstiegsrängen.

Wolters ernüchternde Bilanz: Drei Spiele, null Punkte, 0:7 Tore. Die Gäste aus Wiesbaden gingen auf „Platz 11“ schon ganz früh in Führung, Marc Lorenz markierte bereits in der neunten Minute das 1:0. Werder hatte dann in der zweiten Halbzeit zwei Riesenchancen, die Partie zu drehen. Die Hausherren bekamen gleich zwei Foulelfmeter zugesprochen – und verschossen beide! Erst scheiterte Kapitän Rafael Kazior an Wiesbadens Keeper Markus Kolke (71.), kurz vor Schluss dann auch noch der eingewechselte Enis Bytyqi (87.). So blieb es beim 0:1.

Bremen: Zetterer - Rehfeldt, Verlaat, Eggersglüß, Aidara, M. Eggestein (69. Bytyqi), Zander, Kazior, Jacobsen, J. Eggestein, Lorenzen (67. Jensen).

