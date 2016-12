Der Unterschätzte dreht auf

Bartels ist gerne mal der Matchwinner

Bremen - Alles schaute auf Max Kruse, Serge Gnabry und Claudio Pizarro – diese vermeintliche Bremer Superoffensive. Doch dann dribbelte sich ein ganz anderer ins Rampenlicht: Fin Bartels.

Erstes Tor vorbereitet, das zweite selbst gemacht, so einer wird Matchwinner genannt. „Ich habe nichts dagegen“, gestand Bartels nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Ingolstadt. Er genoss den Moment mehr als jeder anderer Werder-Profi – und er hatte auch allen Grund dafür: Denn Bartels war mutig vorwegmarschiert, hatte in der Krise Verantwortung übernommen und ordentlich abgeliefert.

„Er hat die gleichen Qualitäten wie die anderen auch, das hat er doch schon oft genug gezeigt“, wunderte sich Kollege Philipp Bargfrede über die besonderen Nachfragen zu Bartels – und fügte noch an: „Ich habe ihn noch nie unterschätzt.“

Viel Lob vom Sportchef

In der Öffentlichkeit sieht das etwas anders aus. Bartels genießt zwar durchaus Respekt, aber der 29-Jährige gilt längst nicht als Star, nicht mal als großer Hoffnungsträger. Dabei hat er vergangene Saison acht Tore zum Klassenerhalt beigesteuert. Doch Bartels taucht auch schon mal ab, nicht immer ganz freiwillig. Mal stoppte ihn eine Verletzung, mal der Trainer. Alexander Nouri vertraute gerne auch anderen Flügelspielern.

In Hamburg durfte Bartels vergangene Woche dann aber von Beginn an ran und traf einmal beim 2:2. Gegen Ingolstadt folgte nun Saisontreffer Nummer zwei. „Für uns war Fin immer ein Leistungsträger, auch wenn er in dieser Saison ein bisschen gebraucht hat, um reinzukommen. Er hat absolut aufsteigende Tendenz“, lobte Sportchef Frank Baumann. Im Sommer hatte er den Vertrag mit Bartels vorzeitig bis 2019 verlängert. Jetzt rechtfertigt Bartels, das Vertrauen des Vereins.

