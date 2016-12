„Unerträgliches Verhalten“

Es brennt in der Ostkurve – und nicht nur deswegen ermittelt die Polizei

+ © nordphoto Sieht vielleicht ganz nett aus, ist aber brandgefährlich: Die Werder-Ultras zündeten beim Heimspiel gegen Ingolstadt in der Ostkurve und provozierten damit auch ihren Verein. © nordphoto

Bremen - Eigentlich sind die Anhänger vom SV Werder Bremen in Sachen Unterstützung absolute Vorbilder. Doch manche Fans sorgen durch Zünden von Pyrotechnik häufig für Negativschlagzeilen.

Werder wird um seine Fans beneidet. An kaum einem anderen Bundesliga-Standort ist die Unterstützung in schwierigen Zeiten so gut wie an der Weser. In der vergangenen Saison wurde den grün-weißen Anhängern sogar offiziell von Clubseite ein großer Anteil am Klassenerhalt eingeräumt. Doch nun gibt es Zoff mit der berühmten Ostkurve – zumindest mit einem Teil.

Denn es wurde gegen Ingolstadt im eigenen Stadion gezündet. Und das schon zum zweiten Mal in dieser Saison. Eine klare Provokation gegenüber dem eigenen Club, der ganz sicher eine Geldstrafe vom DFB aufgebrummt bekommen wird.

Der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer bezeichnete in einer Pressemitteilung „das Verhalten von Teilen der Ultra-Szene als unerträglich“. Damit meinte er nicht nur die gefährliche Pyro-Aktion, sondern auch ein Banner mit der Aufschrift „Bullenschweine“ und den Angriff auf das Fan-Kontakt-Team der Bremer Polizei – sowohl verbal als auch mit Wurfgeschossen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung.

Auch Werder reagierte. „Wir verurteilen das Verhalten der Täter scharf und werden uns für eine täterorientierte Aufklärung einsetzen“, teilte Geschäftsführer Dr. Hubertus-Hess-Grunewald mit und kündigte nicht näher benannte Maßnahmen an, „um solchen Situationen besser vorzubeugen“.

kni