Statistik

Bremen - Werder-Trainer Alexander Nouri ist Spezialist für Derbys gegen den Hamburger SV - zumindest als Spieler.

Mit der Bremer Reserve gewann der jetzige Coach des Fußball-Bundesligisten als junger Kicker in 13 Spielen gegen die zweite Mannschaft des HSV achtmal. Gegen keinen anderen Verein gewann er häufiger. Und er schoss selber drei Tore. Gegen keinen anderen Club traf er öfter. Am Samstag nun tritt Nouri in Hamburg erstmals als Erstliga-Coach gegen den HSV an.

