Krohne, Hoetzel und Zech sind jetzt im Aufsichtsrat des SV Werder Bremen

Wahl bei der Mitgliederversammlung

+ © nordphoto Thomas Krohne (v.l.), Andreas Hoetzel und Kurt Zech sind neu in den Aufsichtsrat des SV Werder Bremen gewählt worden. © nordphoto

Bremen - Thomas Krohne, Andreas Hoetzel und Kurt Zech sind am Montagabend in den Aufsichtsrat des SV Werder Bremen gewählt worden.

Die Drei saßen in der Sporthalle an der Hemelinger Straße ganz entspannt an einem Tisch und lächelten. Sie wussten, was passiert – und dass sie fortan sehr wichtige Leute bei Werder Bremen sein werden. Bei der Mitgliederversammlung standen sie als einzige Neu-Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat. Und nach langem Warten war es dann soweit. Um kurz nach 23 Uhr begannen sie, sich vorzustellen. „Mein Anspruch ist es, dass Werder wieder nach oben kommt“, sagte Unternehmer Zech. Um 23.36 Uhr war das Trio gewählt – bei 19 Enthaltungen und elf Gegenstimmen.

Zuvor waren Willi Lemke, Dr. Werner Brinker und Hans Schulz mit Präsenten und warmen Worten aus dem sechsköpfigen Gremium verabschiedet worden. Weiter dabei ist Ex-Profi Marco Bode als Aufsichtsratschef. Unternehmer Marco Fuchs und Schatzmeister Axel Plaat, beide vom Verein in das Kontrollgremium der ausgegliederten Profi-Abteilung entsendet, komplettieren den neuen Aufsichtsrat.

