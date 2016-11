Ein Test wie aus dem Bilderbuch

Doppelpack von Kruse und starker Bargfrede bei Werders 5:1 in Osnabrück

+ © Gumz Es war vollbracht: Max Kruse (links) durfte Freitag nach dreimonatiger Leidenszeit endlich wieder für Werder spielen – und legte eine blitzsaubere Leistung hin. Das 1:0 von Florian Kainz (rechts) bereitete er vor, die Treffer zum 2:0 und 3:0 bei Drittligist VfL Osnabrück erzielte der Stürmer selbst. © Gumz

Osnabrück - Von Björn Knips. Werder besteht den Test beim VfL Osnabrück deutlich mit 5:1. Das Comeback von Max Kruse und Philipp Bargfrede macht Lust auf mehr.

Max Kruse klatschte die Werder-Fans ab, die nicht nur sein perfektes Comeback mit „Kruse-Kruse“-Sprechchören feierten, sondern gleich noch ein „O wie ist das schön“ hinterherschickten. Der Bundesligist hatte am Freitagabend mit dem souveränen 5:1 (1:0)-Sieg beim VfL Osnabrück einen Test wie aus dem Bilderbuch hingelegt.



Kruse langte nach dreimonatiger Verletzungspause gleich zweimal zu und bereitete einen weiteren Treffer vor. Auch das zweite Comeback verlief bestens: Philipp Bargfrede agierte zehn Monate nach seiner Knieoperation so, als wäre er nie weg gewesen. Nur der kurzfristige Ausfall von Claudio Pizarro passte zunächst nicht ins Bild. Der Peruaner gab aber nach der Partie sofort Entwarnung. „Nicht so schlimm, wir wollten nur nichts riskieren“, erklärte der 38-Jährige. Beim Aufwärmen hatte er ein Ziehen in der seitlichen Oberschenkelmuskulatur verspürt. Eigentlich kein gutes Zeichen, denn der Peruaner hatte wegen komplizierter muskulärer Probleme erst vor einer Woche sein Saisondebüt feiern können.

Doch Pizarro zeigte sich Freitagabend ziemlich optimistisch: „Am Sonntag bin ich dabei.“ Gemeint war das nächste Bundesliga-Heimspiel in einer Woche gegen Frankfurt. Dann könnten auch Kruse und Bargfrede wieder eine wichtige Rolle spielen. „Man hat gesehen, dass ich auf einem guten Niveau bin. Dafür habe ich hart gearbeitet“, sagte Kruse nach seiner fast perfekten Rückkehr. Auch sein Trainer Alexander Nouri war sehr zufrieden: „Max war laufstark, hat viel gearbeitet, sich gut in die Räume bewegt, war immer anspielbar – und er hat sich mit Toren belohnt.“ Alles Eigenschaften, die der Tabellen-16. der Bundesliga bestens gebrauchen kann.

Genauso wie die Dienste eines Philipp Bargfrede. Als zweiter Sechser neben Clemens Fritz strahlte er eine bemerkenswerte Präsenz und Sicherheit aus. „Philipp hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet“, schwärmte Nouri. Doch zugleich bat der Coach auch: „Die Erwartungshaltung an die Rückkehrer darf jetzt nicht zu groß sein. Wir müssen abwarten, wie sie die Belastung verkraftet haben.“ Es gehört natürlich zum Job eines Trainers, auf die Euphoriebremse zu treten. Doch das ist nach diesem Auftritt gar nicht so einfach. Denn Werder spielte in ungewohnter Formation und ohne einige Stammkräfte so gut wie lange nicht mehr. Okay, der Gegner lebt in der Dritten Liga, aber das als Tabellenzweiter ziemlich gut. Und vor 3 500 Zuschauern waren die Gastgeber in Bestbesetzung angetreten.

Werder dominiert den VfL

Doch Werder übernahm sofort das Kommando. Deshalb war die Führung absolut verdient – und sehenswert dazu. Über Fin Bartels, Ousman Manneh und Kruse landete der Ball bei Florian Kainz. Der Österreicher trickste erst seinen Gegenspieler aus und tunnelte dann Keeper Frank Lehmann (22.). Ein echtes Ausrufezeichen von Kainz, der unter Nouri in der Bundesliga nur noch Tribünengast gewesen ist. „Er war so engagiert, so stelle ich mir das in seiner Situation vor“, lobte Nouri.

Nach der Pause wurde die Dominanz der Bremer immer größer. Und wieder machte einer auf sich aufmerksam, der zuletzt im Schatten stand: Lennart Thy leistete mit einem tollen Flankenlauf die perfekte Vorarbeit zu Kruses erstem Streich (53.). Der zweite folgte sogleich, diesmal hatte Bartels stark aufgelegt (56.). Beim Jubel war Kruses ganze Erleichterung zu sehen. „Es ist ein schönes Gefühl wieder da zu sein und dann auch zu treffen“, gestand der 28-Jährige.

Auch ohne Kruse marschierte Werder weiter. Thy (71.) und Robert Bauer (73.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Natürlich Bauer muss es da heißen, denn auch er hatte zuletzt nur eine Nebenrolle gespielt. Am Freitag nutzten sie irgendwie alle ihre Chance, sich zu zeigen. Das obligatorische Gegentor durch Robert Kristo (82.) fiel nicht mehr ins Gewicht, weil die Nummer eins Felix Wiedwald da längst geduscht hatte. Es war einfach ein perfekter Test, der Hoffnung macht im Abstiegskampf.



Werder: Wiedwald (46. Oelschlägel) - Bauer, Fröde, Verlaat, Sternberg - Bargfrede (46. Jacobsen), Fritz (62. Zander) - Bartels, Kruse (62. Aidara), Kainz - Manneh (46. Thy)