Wirbelprellung bei Gnabry

21-Jähriger im Spiel gegen Leverkusen verletzt

+ © nordphoto Serge Gnabry musste gegen Leverkusen verletzt vom Feld. © nordphoto

Bremen - Als Serge Gnabry am Sonntagvormittag die zahlreichen Autogramm- und Selfiejäger vor der Kabine „abgearbeitet“ hatte, sprach er noch ganz kurz über seinen Gesundheitszustand. „Es geht einigermaßen“, sagte der 21-Jährige, der gegen Leverkusen kurz vor der Pause ausgewechselt worden war.

Wegen „einer Wirbelprellung“, wie Werder-Coach Alexander Nouri sagte: „Er hat da einen Schlag draufbekommen.“ Und dann habe sich die Muskulatur im Rücken verkrampft. Ob er nun erst mal aussetzen muss? Gnabry, der schon mit Rückenproblemen in die Partie gegangen war, zuckte mit den Schultern: „Das werden wir in den nächsten Tagen sehen.“ Geplant ist, dass er am Montag (wie am Sonntag) behandelt und dann entschieden wird, ob er schon am Dienstag wieder am Teamtraining teilnehmen kann.

mr