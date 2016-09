Gnabry und Sane fehlen beim Training - Pizarro trainiert wieder

Sorgen um Darmstadt-Einsatz

Bremen - Auch am Mittwochmorgen fehlten Serge Gnabry und Lamine Sane beim Mannschaftstraining. Nachdem Gnabry das Training am Dienstagmorgen abbrach und am Nachmittag fehlte, trainierte Sane am Dienstag individuell.

Der Senegalese hatte aufgrund von Kniebeschwerden das Wolfsburg-Spiel verpasst, gab aber auf „werder.de“ Entwarnung für den Einsatz gegen Darmstadt am Samstag (15.30 Uhr). „Wegen meines Knies brauche ich immer zwei bis drei Tage, um mich optimal zu erholen. Das war auch in der englischen Woche so“, erklärte Sane. Für das Training am Mittwoch reichte es aber nicht.

Im Fall von Serge Gnabry lässt Werder ebenfalls verlauten, dass der Einsatz gegen Darmstadt nicht in Gefahr sei. Der Mittelfeldmann kämpfe lediglich mit leichten Kniebeschwerden, die am Dienstag zum Trainingsabbruch führten. Dennoch war es dem 21-Jährigen nicht möglich, sowohl am Dienstagnachmittag als auch am Mittwochmorgen zu trainieren.

Erfreuliche Nachrichten gibt es von Stürmer Claudio Pizarro. Er hat am Mittwoch fernab von der Mannschaft erstmals wieder draußen trainiert. Er nahm langsam das Training mit dem Ball wieder auf. Der 37-Jährige kämpft seit Wochen mit muskulären Problemen. Seine Rückkehr auf den Platz kündigte er am Dienstag bei Twitter an.

