Schon alles klar mit Augustinsson

Schwede kommt spätestens im Sommer

+ © imago Ludwig Augustinsson © imago

Bremen - Schnell, schneller, Frank Baumann: Der Werder-Sportchef hat nach Informationen dieser Zeitung den Transfer des Schweden Ludwig Augustinsson vom FC Kopenhagen längst perfekt gemacht. Spätestens ab der Saison 2017/18 wird der Linksverteidiger für die Bremer spielen.

Der 22-Jährige hat sich für Werder entschieden und wird den dänischen Spitzenclub für eine festgeschriebene Ablösesumme verlassen. Die soll bei drei Millionen Euro liegen. „Ich kann das nicht bestätigen“, sagt Baumann. Eine Entscheidung gebe es erst, „wenn der Spieler sagt, ob er in Kopenhagen bleibt oder zu Werder kommt“. Augustinssons Vertrag läuft noch bis 2019. Und laut Baumann sollen auch noch andere Clubs stark an einer Verpflichtung interessiert sein. „Nach meinem Stand ist alles offen“, betont Baumann.

Der Sportchef würde mit anderen Aussagen seinen künftigen Spieler auch in die Bredouille bringen. Der muss schließlich noch monatelang in Kopenhagen spielen. Die Fans wären sicherlich alles andere als begeistert, wenn sich ein Spieler schon so früh für einen anderen Club entschieden hätte. Aber Augustinsson hat es getan. Er wäre gerne sogar schon im Sommer gekommen, doch der FC Kopenhagen ließ ihn nicht ziehen.

Also wurde der Wechsel um ein Jahr verschoben und dank der Ausstiegsklausel auch schon festgezurrt. Wenn die Dänen noch etwas mehr Ablöse kassieren wollen, müssen sie ihn schon im Winter an Werder abgeben. Doch einen Transfer des Abwehrspielers schon im Januar hält Baumann für „ziemlich ausgeschlossen“. Kopenhagen muss dann nämlich schon auf Thomas Delaney verzichten. Der Sechser wird definitiv im Winter zum SV Werder wechseln.

Der bereits eingetütete Transfer von Augustinsson erschwert auch die Ausgangslage von Santiago Garcia. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft im Sommer aus. „Ich will gerne bleiben“, sagt der 28-Jährige. Aber Werder hat ihm kein weiteres Angebot gemacht. Die erste Offerte zur Verlängerung – damals noch von Baumann-Vorgänger Thomas Eichin – hatte Garcia abglehnt. Inzwischen wurde in Augustinsson sein Nachfolger verpflichtet.

kni