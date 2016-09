Burdenski: „Die Spieler haben jetzt kein Alibi mehr“

Reaktionen nach Skripnik-Aus

+ © nordphoto Jürgen L. Born (l.) und Dieter Burdenski (Archivbild) © nordphoto

Der SV Werder hat am Sonntagvormittag die Trennung von Cheftrainer Viktor Skripnik bekannt gegeben, interimsweise übernimmt der bisherige U23-Coach Alexander Nouri. Kreiszeitung.de hat erste Reaktionen gesammelt:

Jürgen L. Born (Ex-Werder-Boss): „Man sollte Viktor für seine aufopferungsvolle Arbeit dankbar sein. Aber ich habe das Gefühl, dass eine Veränderung auf der Trainerposition für unsere sportliche Entwicklung besser ist. Die Lösung Alexander Nouri finde ich sinnvoll. Ich war in dieser Saison schon bei der U23 und von der Spielweise sehr angetan. Er hat jetzt zwei interessante Spiele, um sich zu beweisen. Werder kann ich nur raten, Torsten Frings und vor allem Florian Kohfeldt irgendwie zu behalten. Die darf man nicht gehen lassen, das sind gute Leute.“

Dieter Burdenski (Ex-Werder-Torwart): „Der Trainer ist immer das schwächste Glied, aber nach den Ergebnissen kommt das nicht überraschend. Wenn es wirklich nur am Trainer lag, dann müssen wir die nächsten Spiele ja gewinnen. Die Spieler haben jetzt kein Alibi mehr und müssen beweisen, dass sie die versprochene Qualität haben. Ich kann nicht beurteilen, wer der beste Trainer für Werder wäre. Dazu kenne ich die Mannschaft zu wenig und bin nicht nah genug dran. Aber ich weiß, dass wir keine Trainernot in Deutschland haben. Schade, dass vor dem Spiel in Gladbach die ganze Schuld auf Felix Wiedwald abgeladen und er aus dem Tor genommen wurde. Auch mit Jaroslav Drobny verlierst du, wenn die Mannschaft nicht funktioniert."

kni