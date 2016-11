Der Psychologe hilft: Kainz will es jetzt packen

Österreicher hat aber schlechte Karten – nicht nur wegen Gnabry

Bremen - Florian Kainz hat seit seinem Wechsel zum SV Werder keinen leichten Stand bei den Grün-Weißen. Doch der Österreicher will sich durchbeißen.

Nein, verfluchen will Florian Kainz diesen 31. August 2016 nicht. An diesem Tag verpflichtete Werder Serge Gnabry, der als Linksaußen sofort Stammspieler war – und den Platz einnahm, den der Österreicher gerne haben würde. „Serge ist ein sehr guter Einkauf für die Mannschaft und den Verein“, meint Kainz, fügt dann aber noch an: „Auf meiner Position ist es schwieriger geworden.“

So schwierig sogar, dass der 24-Jährige in den vergangenen Wochen nicht mal mehr im 18er-Kader war. Er habe auf den Außenbahnen, die er beide bespielen kann, „Riesen-Konkurrenz“, meint Kainz: „Mit Serge sowieso. Aber auch mit Izet Hajrovic und Fin Bartels, die gut drauf sind.“ Der neue Trainer Alexander Nouri hat bisher immer auf Kainz verzichtet und andere Profis bevorzugt.

Dass sich die Situation schnell verändert, deutet sich nicht gerade an. Im Gegenteil: Wenn Claudio Pizarro und Max Kruse am Sonntag beim Heimspiel gegen Frankfurt zurückkehren, sind noch zwei Plätze für Offensivspieler weniger da – und Kainz’ Karten noch schlechter. Das weiß er natürlich. Das nagt auch an ihm. „Es ist nicht alles so gelaufen, wie ich es wollte“, gesteht Kainz: "Ich hatte mir schon mehr Einsatzminuten vorgestellt.“

Balsam für die Seele

Dennoch habe er sich (noch) nicht mit einem Wechsel im Winter beschäftigt. „Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich fühle mich hier sehr wohl und will angreifen.“ Was Werder will, wisse er nicht. Fakt ist, dass der Club den Kader (aktuell 36 Profis) unbedingt verkleinern möchte und alle die, die bisher wenig bis gar nicht gespielt haben, zu den Abgabekandidaten (Leihe oder Verkauf) gehören.

Allerdings ist es schwer vorstellbar, dass sich die Bremer von einem Mann, der im Sommer für 3,5 Millionen Euro Ablöse und hohen Erwartungen von Rapid Wien gekommen war, so schnell wieder trennen. Es ist also Geduld gefragt. Und Durchhaltevermögen. Kainz versucht, den Kopf oben zu behalten. „Ich gehe gut mit der Situation um und bin voller Tatendrang“, sagt er und fügt an: „Mein Hauptaugenmerk liegt auf dem Mentalen. Ich muss weiter an mich und meine Stärken glauben. Das tue ich.“

Geholfen habe dabei Team-Psychologe Andreas Marlovits, mit dem sich Kainz „mehrfach ausgetauscht“ hat. „Lockere Gespräche darüber, wie man sich verbessern kann“, sagt Kainz ganz allgemein. Details nennt er nicht. Balsam für die Seele gab es aber nicht nur vom Mentaltrainer, sondern auch von Sportchef Frank Baumann, der den Österreicher kürzlich lobte. „Wenn er sagt, dass ich die Länderspielpause gut genutzt habe, baut mich das auf“, betont Kainz. Er hofft auf den Osnabrück-Effekt.

Beim 5:1 im Testspiel gegen den Drittligisten durfte er vergangene Woche mal über die volle Distanz ran, spielte ordentlich und traf auch. „Da habe ich gezeigt, dass ich es kann. Das hat mir viel Mut gemacht.“ Ohnehin fühle er sich seit ein paar Wochen „immer besser. Einfach fit und gut“. Er gehe „oft in die Kraftkammer“ – auch das helfe. Die Anpassungsschwierigkeiten, die große Umstellung von der österreichischen Bundesliga auf die deutsche, diese schwierige Phase sei so gut wie vorbei, glaubt Kainz: „Deshalb blicke ich auch positiv in die Zukunft. Irgendwann kommt meine Chance – und dann muss ich da sein."

