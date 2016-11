Privilegiert in der Krise

Nouri unter Druck – aber der Coach muss die Rückkehr der Stars gut dosieren

+ © nordphoto Bereit zum Sprung in die Startelf: Philipp Bargfrede (li.) und Max Kruse (re.) werden mit großer Wahrscheinlichkeit gegen Eintracht Frankfurt ihr Bundesliga-Comeback feiern. „Sie sind eine Option“, sagt Werder-Trainer Alexander Nouri. © nordphoto

Bremen - Vor einem halben Jahr war es ein Duell der Angst. Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt, Tabellen-16. gegen Tabellen-15 – und das am letzten Spieltag.

Allen Spielern schlotterten die Knie, die Panik vor dem Abstieg prägte die Atmosphäre. Am Ende siegte Werder 1:0, rettete sich und schickte die Frankfurter in die Relegation. Die Hessen überlebten. Am Sonntag sind sie wieder in Bremen. Angstfrei. Werders Situation ist dagegen erneut furchteinflößend.

Es ist, als ob sich nichts getan hätte in Bremen. Sechs Monate nach dem befreienden Siegtreffer von Papy Djilobodji steht die Mannschaft wieder dort, wo sie sich auch damals befand – auf dem Relegationsplatz und in der Krise. Drei Spiele in Folge haben die Bremer zuletzt verloren, alle mit 1:3. Und obwohl sich das zu einer wirklich alarmierenden Gesamtsituation vermengt, will Trainer Alexander Nouri von der Rückkehr der Angst nichts wissen.



„Ich lasse mich von Angst nicht treiben“, ist eines seiner Prinzipien. Er ist ein Mensch, der positiv denkt. Und so lächelt er bei der Pressekonferenz vor der Begegnung mit der erstaunlich stark in die Saison gestarteten Eintracht (18 Punkte, Rang sieben) die auf die Negativserie und den daraus resultierenden Erfolgsdruck zielenden Fragen einfach weg.

Kruse und Bargfrede vor Bundesliga-Comeback?

Der Druck sei fraglos da, „aber Druck muss ja nicht immer negativ sein“, sagt der optimistische Werder-Coach. „Wenn du Leistungssport betreibst, dann inspiriert dich dieser Druck, er spornt an, noch mehr zu investieren.“ Sonderlich weit sind Nouri und sein Team mit dieser Inspiration jedoch noch nicht gekommen. Dem Zwischenhoch mit sieben Punkten aus drei Partien folgte das dreifache 1:3. Noch eine Niederlage können sich die Bremer aktuell nicht leisten. Punkte müssen her. Jetzt, nicht irgendwann.

Deutlich inspirierender als der Druck dürfte dabei die Anwesenheit von drei Rückkehrern sein. Max Kruse (nach drei Monaten Pause) und Philipp Bargfrede (nach zehn Monaten Auszeit) stehen vor ihren Comebacks und werden vermutlich auch von Anfang an spielen. „Sie haben die komplette Woche trainiert und sind eine Option“, bestätigte Alexander Nouri. Ob auch Claudio Pizarro, der schon vor der Länderspielpause gegen Schalke 04 zu einem 20-Minuten-Einsatz gekommen war, von Anfang an auflaufen wird, muss mit einem Fragezeichen versehen werden.

Zum einen erwies sich die Muskulatur des 38-Jährigen immer noch als anfällig, zum anderen wäre es aus Nouris Sicht ein Risiko, alle drei in die Startelf zu beordern. Möglich, dass er dann nach 60, 70 Minuten drei Ausgepumpte vom Feld nehmen muss. „Es sind Spieler, die uns natürlich weiterhelfen. Aber wie lange sie auf Bundesliga-Niveau schon durchhalten, weiß ich nicht“, meint Nouri. Also besser die Comebacks dosieren – mit Taktgeber Kruse im offensiven und Absicherung Bargfrede im defensiven Mittelfeld.

Frankfurt "ein Stück weit die Mannschaft der Stunde"

Pizarro könnte noch die Jokerrolle bleiben. „Wir werden schon das richtige Maß finden“, beteuert der Coach und spricht angesichts der Rückkehr der Stars von einer „privilegierten Situation“ bei Werder. Die personelle Lage ist aber auch schon alles, was aktuell als privilegiert bezeichnet werden kann. Sonst herrscht Notstand. Besonders in der Defensive, die den stärksten Kontrast zu Gegner Eintracht Frankfurt bildet. Während die Hessen in zehn Partien schon fünfmal ohne Gegentreffer blieben (bei insgesamt nur acht kassierten Toren), hat es bei Werder bislang noch in jedem Spiel eingeschlagen, 27mal insgesamt.

Nicht ganz neidfrei und ganz bestimmt anerkennend sagt Alexander Nouri, dass der Fast-Absteiger der vergangenen Saison „ein Stück weit die Mannschaft der Stunde“ sei in der Liga: „Sie verteidigt sehr diszipliniert und hat sich sehr gute Abläufe erarbeitet.“ Das habe er mit seinem Team „auch vor“, meint der Coach. Und es lässt sich feststellen: Das Team, das vor einem halben Jahr noch von Werder an den Rand des Abgrunds gedrängt worden war, dient jetzt als Vorbild.