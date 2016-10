Pizarro: Keine Angst mehr vor Rückschlägen

Zuversicht wächst

+ © Mediengruppe Kreiszeitung / Wiewelhove Pizarros Zuversicht wächst. © Mediengruppe Kreiszeitung / Wiewelhove

Bremen - Auf einen freute sich Claudio Pizarro am Mittwochabend besonders: Thomas Schaaf, der gemeinsam mit der Bremer Pokalsieger-Mannschaft beim Freimarkts-Besuch geehrt wurde.

„Ein Super-Trainer, mein erster in Europa“, erinnerte sich Pizarro und fügte an: „Als Trainer kann er hart sein, als Mensch ist er locker.“ Seinen aktuellen Coach Alexander Nouri kennt der Peruaner dagegen noch nicht so gut. „Wir haben ein paar Mal gesprochen, leider noch nicht auf dem Platz zusammen gearbeitet. Aber ich habe viel Gutes gehört“, meinte Pizarro, der schon seit Mitte August wegen muskulärer Probleme aussetzen muss und in dieser Saison noch kein einziges Pflichtspiel bestritten hat.

Wann sich das ändert? Pizarro konnte auch Mittwoch nicht präzise darauf antworten. Immerhin gehe ihm „ganz gut“, er habe seit ein paar Tagen keine Beschwerden, die Angst vor Rückschlägen verloren – und ist auch zuversichtlich, „schon bald“ wieder mit der Mannschaft zu trainieren. „Vielleicht nächste Woche“, sagte der 38-Jährige. Unter Druck mag er sich bei seinem Comeback-Plan nicht setzen lassen. Deshalb nennt er auch keinen exakten Zeitpunkt für die Rückkehr mehr: „Ich habe schon so lange gewartet, ein Tag mehr oder weniger macht jetzt keinen großen Unterschied.“

mr/kni