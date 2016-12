Bartels bescheiden: "Das war ein gemeinschaftliches Tor"

Werders Matchwinner im Interview

Bremen - Fin Bartels war der Matchwinner beim 2:1-Sieg des SV Werder gegen den FC Ingolstadt. Er bereitete das 1:0 durch Max Kruse vor und schoss selbst das Siegtor. Nach dem Spiel blieb er aber bescheiden.

Wie ist ihr Tor zum 2:1 aus Ihrer Sicht entstanden? Eigentlich schien der Ball doch schon vom Torwart zur Ecke geklärt...



Fin Bartels: Das war symbolisch für den Sieg heute, dass wir da alles reingeworfen haben, um den Ball irgendwie über die Linie zu bringen. Das war ein gemeinschaftliches Tor.

Und dann war die Erleichterung riesengroß?

Bartels: Enorm! Nachdem wir ja doch noch zittern mussten, war die Erleichterung natürlich riesig.

Sie haben das erste Tor vorbereitet. Beschreiben Sie bitte einmal die Szene.

Bartels: Ich habe versucht, den Ball auf den ersten Pfosten zu bringen. Das war dann natürlich ein super Laufweg von Max [Kruse, d. Red.]. Das hat gepasst in der Situation.

Wie schätzen Sie das Spiel insgesamt ein?

Bartels: Ich fand, in der ersten Halbzeit hatten wir gute Phasen, in denen wir ganz guten Fußball gespielt haben. Natürlich hatten wir auch Phasen in der zweiten Halbzeit, in denen wir wieder alles ein bisschen haben vermissen lassen, Ingolstadt zu viele Räume hatte und zu Torchancen kam. Das gilt es weiter zu minimieren.

Der Trainer hat in dieser Woche die mangelhafte Physis angesprochen. Inwieweit hat das Körperliche dazu beigetragen, dass es in der zweiten Hälfte wieder so wacklig wurde?

Bartels: Ich glaube, als das Gegentor fiel [58. Minute, d. Red.], da brauchen wir noch nicht über die Fitness reden. Später standen wir einfach zu tief. Das ist kein Fitnessproblem, wenn ein Ball in den Sechzehner segelt und auf einmal zwei Gegner vor dem Torwart stehen. Da müssen wir einfach als gesamte Mannschaft mit aller Macht diese Dinge verändern.

Ist diese Physis-Debatte in der Mannschaft gar kein Thema?

Bartels: Nein, nein. Ich hab nicht das Gefühl, dass ich nicht über 90 Minuten laufen kann.

Sie spielten zusammen mit Serge Gnabry, Claudio Pizarro und Max Kruse. Ist das jetzt Werders beste Offensive?

Bartels: Ja, Serge spielt bisher eine super Saison. Und auch bei Max und Pizza, die lange verletzt waren, brauchen wir nicht über die Qualität reden. Die bringen uns enorm nach vorne. Die beiden haben erst ein paar Spiele gemacht. Da müssen wir jetzt sehen, dass wir uns langsam finden und die Abstimmung noch ein bisschen besser passt. Dann bin ich optimistisch.

Bei den großen Namen der Mitspieler ist es doch umso schöner, wenn der Matchwinner dann Fin Bartels heißt, oder?

Bartels: Ich hab da nichts gegen. Aber wie gesagt, das waren gemeinschaftliche Tore.

Was wollen Sie mit dem Sieg jetzt machen? Genießen? Abhaken?

Bartels: Weder noch. Genießen können wir ihn mit Sicherheit nicht. Wir haben immer noch wenig Punkte geholt und haben noch wichtige Spiele bis zum Winter. Da gilt es, noch so viele Punkte zu holen wie möglich. Natürlich müssen wir jetzt ein bisschen Selbstvertrauen aus dem Spiel mitnehmen. Wir gehen einfach wieder fokussiert ans nächste Spiel.

Können Sie nach dem Sieg wieder etwas lockerer und befreiter aufspielen?

Bartels: Das sollte so sein. Dass man manche Szenen selbstbewusster angeht, mit mehr Freude. Das fällt immer leichter, wenn man Erfolgserlebnisse hat.

