Zetterers Premiere

U21-Nationalmannschaft

Bremen - Das nächste Bremer Debüt beim DFB: Nach Serge Gnabry bei der A-Nationalmannschaft folgte nun Michael Zetterer bei der U21.

Der Keeper durfte beim Test in Polen in der ersten Halbzeit ran und hielt dabei seinen Kasten sauber. Schalkes starker Timon Wellenreuther ersetzte den Bremer und konnte die 0:1-Niederlage nicht verhindern. Bei Werder ist Zetterer die Nummer drei hinter Felix Wiedwald und Jaroslav Drobny.

Dem 21-Jährigen, der im Januar 2015 von Drittligist SpVg. Unterhaching an die Weser gewechselt war, wird eine hohe Qualität nachgesagt. In Bremen stoppte ihn aber gleich zweimal ein Kahnbeinbruch. In dieser Spielzeit soll er als Stammkeeper der U23 möglichst viel Spielpraxis in der Dritten Liga sammeln. Zuletzt wurde er allerdings als Ersatzmann bei den Profis gebraucht, weil sich Jaroslav Drobny verletzt hatte.

kni