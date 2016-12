Werder meldet: Drobny ist wieder da

Torwart trainiert

Jaroslav Drobny konnte am Donnerstag wieder trainieren. (Archivfoto)

Bremen - Entwarnung bei Jaroslav Drobny: Der Torwart habe seine Wadenprobleme auskuriert und sei "wieder dabei", teilte der SV Werder auf Twitter mit.

Drobny hatte sich im Spiel gegen den FC Ingolstadt am vergangenen Wochenende eine Verletzung an der Wade zugezogen. Werder drohte damit der nächste Torwartwechsel. Das scheint sich jetzt erledigt zu haben. Gut möglich also, dass der 37-Jährige am Samstag im Spiel bei Hertha BSC im Tor steht.

Gute Nachrichten gibt es auch von Florian Grillitsch: Der Mittelfeldspieler, der zuletzt wegen muskulärer Probleme ausgefallen war, trainierte am Donnerstag erstmals wieder individuell auf dem Platz.

han