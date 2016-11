Werder vor der Verwandlung?

Mehr Stars = mehr Qualität

Bremen - Von Carsten Sander. Elf Uhr am Vormittag. Es ist eine ungewöhnliche Zeit, zu der Werder-Cheftrainer Alexander Nouri sein Team zum Abschlusstraining für ein Heimspiel bittet. Normalerweise wird am Nachmittag trainiert, dann geht’s für den Abend und die Nacht ins Hotel. Doch Nouri mag es anders. „Für die Abläufe“, sagt er vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 17.30 Uhr, Weserstadion), „ist es so besser.“

Nach dem Training durften alle wieder nach Hause, erst zum Anschwitzen am Morgen trifft sich das Team heute wieder. Danach Tageshotel, Teambesprechung, ausruhen, volle Konzentration auf Frankfurt. Es ist das Spiel, von dem manche glauben, dass mit ihm die Saison erst so richtig losgeht für Werder Bremen.

Das hängt natürlich mit drei Namen zusammen. Philipp Bargfrede, Max Kruse und Claudio Pizarro stehen erstmals in dieser Saison im Verdacht, voll belastbar zu sein und von Anfang an spielen zu können. „Es kehrt viel Qualität ins Team zurück“, sagt Nouri dazu. Allerdings geht er nicht zwingend davon aus, dass sich Werder nun cinderellamäßig vom Kellerkind in ein Top-Team verwandelt. „Wir dürfen die Erwartungen nicht zu hoch hängen“, sagt er immer wieder. Zu lange seien die Hoffnungsträger weg gewesen, als dass man sofort Wunderdinge von ihnen erwarten könnte.

Dass schnelle Entwicklungen im Fußball aber immer möglich sind, zeigt das Beispiel Eintracht Frankfurt. Die Hessen haben sich – gewissermaßen auch über Nacht – von einem Beinahe-Absteiger zu einem Team mit europäischen Ambitionen entwickelt. Im Mai wurde die Truppe von Trainer Niko Kovac noch durch den Bremer 1:0-Sieg in einem dramatischen Saisonfinale in die Relegation geschickt. Jetzt ist von Abstiegsgefahr und Depression nichts mehr zu spüren. „Die Spieler laufen alle strahlend wie Reaktoren durch die Gegend, alles ist positiv“, sagt Kovac über die gute Stimmung in der Mannschaft, die in zehn Spielen bereits 18 Punkte gesammelt hat. Zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison waren es sechs weniger, in der kompletten Hinrunde fuhr die Eintracht lediglich 17 Zähler ein. „Wir haben uns in allen Bereichen des Fußballs verbessert, konditionell, technisch-taktisch, auch mental“, beschreibt Kovac den signifikanten Fortschritt: „Da bewegt sich was. Wir sind unberechenbarer geworden.“

Pizarro ja oder nein?

Das Fundament des Aufschwungs ist die Defensive. Nur acht Gegentore hat Frankfurt kassiert, lediglich zwei davon auswärts. Letzteres ist der beste Wert aller 18 Bundesligisten. Dennoch ist aktuell der Angriff das größere Thema. Soll nun Vereinsheld Alexander Meier (drei Saisontore), Haris Seferovic (ein Treffer) oder Branimir Hrgota (noch ohne Tor) gegen Bremen stürmen? „Alle drei geben Gas, aber ich kann nicht alle drei spielen lassen. Ich habe noch nicht entschieden“, meint Kovac.

Dem Kollegen Nouri stellt sich die Stürmerfrage bei Werder etwas anders. Pizarro ja oder nein? Hat der Peruaner schon die Kraft und Fitness für einen Einsatz von Beginn an? Auch Nouri bekennt sich vorerst zu nichts, will die Entscheidung erst spät treffen. Niko Kovac, der von 2001 bis 2003 gemeinsam mit Pizarro bei Bayern München spielte, wäre es freilich am liebsten, der Ex-Kollege bliebe heute ganz draußen. „Claudio ist eine spielende Legende und schlägt zu, wenn er zuschlagen muss. Ganz ausschalten kann man ihn nie. Ich bin gespannt, ob er schon fit genug ist, um zu spielen.“

Fit genug, um für Ordnung am Trainingsplatz zu sorgen, ist Pizarro allemal. Beim nicht-öffentlichen Abschlusstraining gestern sorgte er höchstpersönlich dafür, dass der Sichtschutz geschlossen wurde. Wer weiß, welche Startaufstellung anschließend dahinter getestet wurde...