Werder-Stürmer im Interview

Bremen - Von Carsten Sander. Schon wieder verletzt? Max Kruse mag diese Frage nicht, er wehrt sie ab. Infos über den rechten Knöchel, der am Dienstag im Training einen Schlag abbekommen hatte, will er nicht preisgeben.

Und eine Prognose, ob er trotz der Blessur, die ihn auch am Mittwoch noch zu einer Trainingspause zwang, am Samstag gegen den FC Ingolstadt spielen kann, lässt er schon mal gar nicht raus. „Ich will es nicht sagen“, erklärt er und geheimnisst noch weiter herum: „Wir gucken von Tag zu Tag – dann schauen wir mal, was am Samstag dabei herauskommt.“ Es wäre schlimm für Werder Bremen, wenn Kruse, der nach einer Knieverletzung erst seit zwei Spielen zurück ist, erneut ausfallen würde. Er ist in der sportlichen Krise der große Hoffnungsträger.

In einem Interview mit dem Magazin „11 Freunde“ haben Sie Ihre Aufgabe unlängst so beschrieben, dass Sie das Team mitreißen wollen. Bisher ist daraus wegen der wochenlangen Verletzung nichts geworden. Gesetzt den Fall, der Knöchel hält: Wären Sie gegen Ingolstadt so weit?

Max Kruse: Ich bin schon seit Monaten beim Team und unterstütze die Mannschaft auch, wenn ich nicht spiele. Ich war jederzeit vor Ort, aber wenn du selbst nicht aktiv bist, ist es schwierig. Ich denke, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen einspielen.

Sie brauchen noch Anlaufzeit?

Kruse: Dass ich aus der Verletzungspause komme und denke, dass ich derjenige bin, der das Ganze jetzt sofort rumreißt und nach vorne bringt, ist nicht mein Ding. Ich will mich ins Team eingliedern. Aber klar: Ich will in den kommenden Wochen eine führende Rolle übernehmen.

Die Mannschaft braucht einen Fixpunkt im Mittelfeld, in der Zentrale. Sehen Sie da Ihre Hauptaufgabe?

Kruse: Ich möchte natürlich ein Spieler sein, an dem man sich orientieren kann. Aber wir sind nicht nur Max Kruse. Es gibt genug Spieler, die das Potenzial haben, eine Mannschaft zu führen und zu leiten.

Ihre Rollen in den bisherigen zwei Einsätzen: Mal Zehner, mal zweite Spitze gegen Frankfurt. Und die „falsche Neun“ gegen den HSV: Welche Position bevorzugen Sie?

Kruse: Das ist mir relativ egal. Die Position ist für mich nicht so ausschlaggebend. Wichtig ist, dass jede Position besetzt ist. Und dass man eine gewisse Kompaktheit reinbekommt. Ob ich im Sturm oder auf der Zehn spiele, ist zweitrangig.

Man hat von sich selbst doch eine Vorstellung, wo man am stärksten ist.

Kruse: Jeder Spieler hat seine Vorstellungen – und jeder Trainer auch. Als Spieler muss man sich auf den Trainer verlassen, auf ihn hören und das annehmen, was er sagt. Der Trainer hat seinen Plan.

Die Fans warten gespannt darauf, was Claudio Pizarro, Serge Gnabry und Sie leisten können, wenn Sie alle fit sind und gemeinsam auf dem Platz stehen. Was versprechen Sie sich von dieser Konstellation?

Kruse: Auch da sage ich: Wir sollten aufhören, immer nur über einzelne Spieler oder auch über uns Drei zu reden.

Sie sind aber ein Trio, das für eine große Qualität steht und enorm viele Fantasien weckt.

Kruse: Wir wollen diese Qualität auch einbringen, das ist doch normal. Und natürlich tut es gut, mehr Möglichkeiten zu haben mit Claudio und mir. Aber ich möchte nicht, dass jetzt Wunderdinge erwartet werden, nur weil wir gemeinsam mit Serge auf dem Platz stehen könnten. Es muss mit der ganzen Mannschaft funktionieren.

Die Mannschaft funktioniert aber nur sehr unzureichend. Speziell in der Defensive. Haben Sie als Offensiver eine Meinung dazu?

Kruse: Es ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Sondern die des Trainers.

Gleichwohl sind Sie Teil des Teams. Was können Sie alle also verändern, damit es besser wird?

+ Max Kruse musste zuletzt im Training pausieren. © nordphoto Kruse: Das Klima in der Mannschaft stimmt, darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Das merkt man jeden Tag, wenn man zum Training kommt. Dennoch dürfen wir den Fokus und die Ernsthaftigkeit nicht aus den Augen lassen. Wenn wir Spiele verlieren, darf nicht am nächsten Tag schon wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Wir stehen nicht im Mittelfeld der Tabelle oder irgendwo oben, wo wir uns das erlauben können. Sondern wir müssen an jedem Spieltag 100 oder sogar 110 Prozent geben, um zu gewinnen. Dieser Situation muss sich jeder bewusst werden.

Ist das bisher nicht so?

Kruse: Ich kann nicht für andere Spieler sprechen, aber ich denke, dass jeder im Team das verinnerlicht hat.

Hatten Sie den Eindruck, dass bei Werder zu schnell wieder Friede, Freude, Eierkuchen einkehrt?

Kruse: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es nicht so sein darf.

Die Bilanz der letzten Spiele ist alarmierend. Nur ein Punkt aus fünf Partien. Dennoch haben Sie kürzlich gesagt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis der Erfolg zurückkehrt.

Kruse: Das stimmt. Wenn man hart an sich arbeitet, ist das so.

Aber es steht bereits der 13. Spieltag an – die Zeit drängt, oder?

Kruse: Ich glaube, dass wir mit der Situation alle nicht zufrieden sind. Ich würde es jetzt aber auch nicht überbewerten. Natürlich haben wir zu wenig Punkte und müssen schleunigst sehen, dass wir aus diesem Negativtrend rauskommen. Aber es ist nicht so, dass wir in zwei Wochen absteigen können. Wir haben alles noch in der eigenen Hand, können alles selbst bewältigen. Deshalb bin ich immer noch sehr, sehr optimistisch, dass wir das auch schaffen. Nur müssen wir unser Potenzial auch auf den Platz bringen. Es bringt wenig, nur über die Qualität zu reden.

Vor dem Nordderby gegen den HSV wurde über die Chance zur Weichenstellung gegen Hamburg und gegen Ingolstadt gesprochen. In dieser Hinsicht war das 2:2 beim HSV weder Fisch noch Fleisch.

Kruse: Wir lagen schon nach wenigen Minuten zurück und sind wiedergekommen. Das zeigt die Moral der Mannschaft. Hamburg hat sich in der Woche davor ja schon starkgeredet und sich eine Hülle gebaut. Das hatten wir gar nicht nötig.

Und Ingolstadt? Nach Schlusslicht HSV ist nun der Vorletzte der Gegner.

Kruse: Das nächste wichtige Spiel, keine Frage. Aber auch in diesem Spiel geht es darum, nicht den Kopf zu verlieren. Sondern zu versuchen, die eigenen Stärken durchzubringen.

Fünfmal in Folge hat das nicht geklappt. Müssen Sie in der Vorbereitung auf die Partie vielleicht etwas verändern, einen anderen Reiz setzen?

Kruse: Ich wüsste nicht, was wir anders machen sollten, um die Wende zu schaffen. Ich glaube, es hat wenig mit der Herangehensweise an ein Spiel zu tun. Wir müssen einfach auf den Platz bringen, was in diesem Kader steckt.

Nach Ingolstadt geht es bis zur Winterpause nacheinander gegen Hertha, Köln und Hoffenheim – drei Überraschungsteams der Hinrunde. Die Chancen auf einen fulminanten Werder-Jahresendspurt erscheinen da nicht gerade groß.

Kruse: Ich habe nicht viel davon, weit nach vorne zu gucken, denn die Situation kann nach dem Wochenende wieder eine andere sein.

Eine Zielsetzung bis zum Jahresende haben Sie nicht?

Kruse: Ich persönlich nicht. Wenn man sich irgendetwas vornimmt, kann es nur nach hinten losgehen. Ich will, dass wir in die Erfolgsspur zurückkehren. Dafür werde ich alles geben.

Das Thema Fitness ist in diesen Tagen durch Aussagen von Trainer Alexander Nouri in den Vordergrund bei Werder getreten. Wie sehen Sie es: Ist die Mannschaft nicht so fit, wie sie es sein könn te?

Kruse: Der Fitnesszustand der Mannschaft ist nicht meine Baustelle. Der Trainer ist der richtige Ansprechpartner, er hat dazu etwas gesagt.

Sie haben gesagt, um Ihre Fitness müsse sich niemand Sorgen machen.

Kruse: Das ist korrekt.

Fühlen Sie sich nach 13 Wochen Zwangspause und nun zwei Einsätzen über 90 Minuten körperlich schon wieder da, wo Sie sein müssten?

Kruse: Das müssen auch andere beurteilen.

Nein, das können Sie am besten.

Kruse: Ich kann sagen, dass ich von Spiel zu Spiel fitter werde. Meine Laufdaten sind im Vergleich zum ersten Spiel besser geworden. Es steigert sich von Woche zu Woche. Dass ich bei 100 Prozent bin, ist noch nicht der Fall. Aber ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg.

Sie sind im Sommer nach sieben Jahren in der Ferne zum SV Werder zurückgekehrt. Darf eigentlich davon ausgegangen werden, dass Sie länger in Bremen bleiben als bei Ihren vorherigen Clubs? In Freiburg war es ein Jahr, in Gladbach zwei, in Wolfsburg wieder nur eins. Wie langfristig planen Sie hier?

Kruse: Ich mache keine Pläne. Ich fühle mich sehr, sehr wohl hier in Bremen und bin gerade angefangen. Ich mache mir keine Gedanken darüber, was in den nächsten Jahren passiert. Im Moment habe ich wirklich andere Dinge, die mir im Kopf sitzen, als mich damit zu beschäftigen, wie es mit meiner persönlichen Karriere irgendwann weitergeht. Für mich steht momentan Werder Bremen im Vordergrund – und wie wir so schnell wie möglich da unten rauskommen.