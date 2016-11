U 23: Manneh hilft mit beim 1:1 in Rostock

Diagne fehlt / Fliegende Flaschen

Rostock/Bremen - Fallou Diagne war nicht dabei. Beim hart umkäpften 1:1 (0:1) der U 23 des SV Werder bei Hansa Rostock fehlte der erfahrene Abwehrmann wegen einer Knöchelverletzung. Das ist jedenfalls der offizielle Grund, weshalb der Senegalese seit der öffentlich gewordenen Kritik an seiner Verbannung ins Drittliga-Team nicht mehr dort auftaucht.

In Rostock dabei war dagegen Ousman Manneh. Bei den Profis habe der 19 Jahre alte Stürmer aktuell „wenig Aussichten auf Einsatzzeit zu kommen“, erklärt Chefcoach Alexander Nouri. Die Rückstellung gilt bis auf Weiteres, die Tür ins Bundesliga-Team steht Manneh jederzeit offen. Nouri: „Er trainiert weiter mit uns. Ous arbeitet hart, und er hat selber gesagt, dass er spielen will, um in den Rhythmus zu gelangen. Ich bin mir sicher: Ous wird wiederkommen.“

In Rostock war Manneh jedenfalls in aller Munde – und viele Rostocker benutzten dabei keine netten Worte für den Bremer. Sie wollten eine Schwalbe des Werder-Spielers gesehen haben, als dieser nach einem harmlosen Luftkampf mit Marco Kofler zu Boden gegangen war. Schiedsrichter Bastian Börner entschied auf Strafstoß und Rot für Kofler wegen einer vermeintlichen Notbremse. „Eine Fehlentscheidung“, merkte Hansa-Coach Christian Brand richtig an. Doch Manneh traf dabei keine Schuld, er war einfach nur zu Fall gekommen. Maximilian Eggestein ließ das alles total kalt, er verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:1 (80.). Die Führung von Tommy Grupe (26.) nach Stellungsfehler von Werder-Kapitän Torben Rehfeldt war egalisiert. Völlig verdient, Werder hatte vor 10 000 Zuschauern eine gute Leistung abgeliefert.

Ein schöner Nachmittag war es trotzdem nicht. Die Gäste waren während des Spiels mit Glasflaschen beworfen worden.

Werder: Oelschlägel - Rehfeldt, Verlaat, Volkmer - Rother, Käuper (70. Jensen) - Zander, Maximilian Eggestein, Jacobsen - Manneh (87. Bytyqi), Yatabaré (89. Pfitzner).

