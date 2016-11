Yatabares Doppelpack sichert Werder II drei Punkte

3:1 gegen Regensburg

Sambou Yatabare, hier gegen Wolfsburg, war nun in der Zweiten gegen Regensburg gleich zweimal erfolgreich.

Bremen - Werder Bremen II ist in der 3. Liga auf den ersten Nichtabstiegsplatz geklettert. Das 3:1 (0:0) gegen Jahn Regensburg war der zweite Sieg im vierten Spiel unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt.

Der bei den Werder-Profis aussortierte malische Nationalspieler Sambou Yatabare (69./90.+1) war mit seinem Doppelpack der Sieggarant gegen die zuletzt stark nachlassenden Regensburger, die sich nach vier Spielen ohne Erfolg nur noch auf Rang 15 wiederfinden.

Vor 540 Zuschauern lag Werder durch das erste Tor von Yatabare bis in die Schlussphase hinein mit 1:0 in Führung. Dann wurde es turbulent: Regensburgs Andreas Geipl glich mit einem Foulelfmeter aus (85.), ehe der nach der Pause für Melvyn Lorenzen gekommene Enis Bytyqi die Bremer drei Minuten später wieder in Front schoss (88.). Erst in der Nachspielzeit beseitigte Yatabare dann alle Zweifel am fünften Saisonsieg.

Bremen II: Oelschlägel - Volkmer, Diagné, Verlaat - Niklas Schmidt (89. Rehfeldt), Yatabaré - Zander, Maximilian Eggestein (28. Rother), Jacobsen - Kazior, Lorenzen (63. Bytyqi).