Hess-Grunewalds klare Haltung in der Strukturfrage

Mitgliederversammlung

+ © nordphoto Klaus-Dieter Fischer wurde auf der Mitgliederversammlung ausgebremst. © nordphoto

Bremen - Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald hat seinen Vorgänger Klaus-Dieter Fischer ziemlich ausgebremst. Der 56-Jährige berichtete, dass das Präsidium des Vereins in der von Fischer aufgeworfenen Satzungsfrage bereits eine klare Haltung entwickelt hat.

Nämlich diese: Das Präsidium ist sich einig, dass der Einfluss des Vereins auf Personalentscheidungen, auf strategische Entscheidungen und das operative Geschäft in der Kapitalgesellschaft SV Werder erhalten bleiben soll. Hess-Grunewald klar und deutlich bei der Mitgliederversammlung am Montagabend: „Die bisherige Struktur ist ein Garant für die Sicherung gerade dieses Einflusses. Jede Änderung der Struktur muss sich in Einklang bringen lassen mit dieser Kernaussage. Das ist die Position des Präsidiums.“

Bislang stellt der Verein zwei der sechs Aufsichtsräte und einen der drei Geschäftsführer der Kapitalgesellschaft, die eine 100-Prozent-Tochter des Vereins ist. Fischer hat in einem Antrag die Entsendung in beide Gremien infrage gestellt – insbesondere den Posten des Geschäftsführers, den einst er besetzt hatte und den aktuell Hess-Grunewald inne hat. Eine Satzungskommission hat bereits ihre Arbeit aufgenommen.

kni