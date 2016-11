Eggestein geht an Krücken

Werder-Talent verletzt

+ © Gumz Johannes Eggestein verletzte sich am Mittwoch im Training. © Gumz

Bremen - Dieser Pferdekuss muss wirklich heftig gewesen sein. Johannes Eggestein humpelte am Donnerstag auf Krücken gestützt durch die Katakomben des Weserstadions.

Normal zu laufen, war nicht drin. „Eine schwere Oberschenkelprellung“ habe er sich im Training am Mittwoch zugezogen, sagte der 18 Jahre alte Stürmer: „Es ist aber nichts, was mich jetzt für Wochen außer Gefecht setzen wird.“ Am Wochenende ist für den Nachwuchsstürmer aber definitiv spielfrei, die Partie der U23 gegen Regensburg verpasst er.

csa