"Werden nie unsere Seele verkaufen"

"Wir werden nie unser grün-weißes Herz und unsere grün-weiße Seele verkaufen.“

Sorry Hess-Grunewald, denn dann würde auch Dein Posten wegfallen und als Mitglied des Vereins in der GF wird der sehr gut bezahlt.

Für welche Leistung eigentlich? Um den Verein zu vertreten und was noch? Dieses grün-weiße Geseier ist doch unehrlich und führt am Kernproblem vorbei: Die falschen Leute sitzen auf den falschen Stühlen und blockieren Innovationen und Fachleute.

Apropos Kreiszeitung: Wo bleibt denn eure kritische Berichterstattung? Ist seit Eichins + Skripniks Weggang nun Kuschelkurs angesagt? Gab es keine kritischen Stimmen auf der MV? Keine Kritik, außer der leisen von Baumann? Haben alle nur geklatscht und Schnittchen gegessen?

Dabei gäbe es doch Grund für Kritik mehr als genug.