Baumann adelt seinen Nachfolger Bargfrede

+ Frank Baumann lobt Philipp Bargfrede in höchsten Tönen.

Bremen - Frank Baumann war ein Sechser – ein richtig guter Sechser. Und zwar der Double-Sechser. Mit ihm holte Werder 2004 die Meisterschaft und den Pokal. Nun ist Baumann Sportchef – und Philipp Bargfrede der Werder-Sechser.

Auch ein guter. Baumann geht sogar noch einen Schritt weiter und behauptet: „Philipp hat mehr Qualität als ich – deutlich mehr.“ Das Problem: Bargfrede kann es nicht so oft zeigen. Der Körper streikt regelmäßig, das betrifft vor allem die Knie. Sieben Mal musste er schon unters Messer. Zuletzt im Januar. Nun ist er wieder da. Und wie! „Er hat eine unfassbare Leistung gezeigt“, schwärmte Baumann nach Bargfredes Startelf-Comeback beim 2:1-Sieg gegen Ingolstadt.

Gefühlt ist Werder mit dem Mann aus Heeslingen im Mittelfeld erfolgreicher. Das lässt sich auch durch Zahlen belegen. Radio Bremen hat es ausgerechnet: In den vergangenen drei Spielzeiten holte Werder mit Bargfrede in der Startelf 1,36 Punkte, ohne ihn nur 1,01 Zähler. Das Blöde daran: Es gab mehr Spiele ohne einen Bargfrede von Beginn an (56) als mit ihm (46). Und in der vergangenen Saison war Werder sogar ohne den etatmäßigen Sechser erfolgreicher (1,15 zu 1,07 Punkte).

Bargfrede im besten Fußball-Alter

In dieser Saison könnte die Quote allerdings kaum besser sein: ein Spiel, ein Sieg, drei Punkte. Nach seinen beiden Einwechslungen in den beiden Partien davor hatte es wenigstens noch einen Punkt in Hamburg (2:2) gegeben. „Philipp bringt für diese Position einfach alles mit, was man braucht“, schwärmt Baumann: „Er ist taktisch sehr gut geschult. Er ist zweikampfstark, aggressiv und weiß, wann man wie reingehen muss. Und er tut auch unserem Spielaufbau gut.“ Bei seinem Urteil fühlt sich der 41-Jährige absolut sicher: „Ob Thomas Schaaf, Robin Dutt, Viktor Skripnik oder jetzt Alexander Nouri, alle haben das so gesehen und ihn immer spielen lassen.“

Schaaf vertraute 2008 sogar Bargfrede und Baumann – in einem Testspiel in der Sommer-Vorbereitung. Der junge Bargfrede musste sich aber gedulden, schaffte den Sprung zu den Profis erst ein Jahr später, nachdem Baumann seine Karriere beendet hatte. Mit 27 Jahren ist Bargfrede nun im besten Fußballer-Alter und ein Leistungsträger. Wenn er fit ist. Baumann leidet da durchaus mit: „Wenn Philipp müde wird, ist die Gefahr natürlich größer, dass etwas passiert. Aber da hat er und da haben wir ein Auge drauf. Wir sind optimistisch, dass jetzt alles gut geht.“

kni