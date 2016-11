Baumann: "Ich habe Fehler gemacht"

Starker Auftritt bei der Mitgliederversammlung

Werders Sportchef Frank Baumann (Mitte) sparte bei der Mitgliederversammlung nicht mit Kritik.

Bremen - Den bemerkenswertesten Auftritt bei Werders Mitgliederversammlung legte am Montagabend ganz klar Frank Baumann hin. Bemerkenswert deshalb, weil der Bremer Sportchef nicht mit Kritik sparte – an den Spielern, aber auch an sich selbst.

„Ich habe einige Fehler gemacht und übernehme die Verantwortung für den schlechten Saisonstart“, sagte der 41-Jährige. Einer dieser Fehler sei es gewesen, zu lange an Ex-Coach Viktor Skripnik festgehalten zu haben und mit dem umstrittenen Coach in die neue Saison gegangen zu sein.

Als nicht optimal bezeichnete Baumann die Kadergröße mit aktuell 36 Profis: „Wir haben leider einige Profis mit gut dotierten Verträgen, die sich in Bremen sehr wohl fühlen.“ Im Winter soll nun knallhart ausgesiebt werden – das kündigte der Ex-Profi gestern erneut an: „Wir werden nur auf Spieler setzen, die unseren Weg mitgehen.“

Eine kleine Spitze schoss Baumann zudem in Richtung seines Vorgängers Thomas Eichin und dessen Vorgehen bei der Spielerbeobachtung ab: „Wir hatten keine Scouting-Ergebnisse weil wir keine Scouts mehr hatten.“ Eichin hatte viel auf der Plattform „Wyscout“ geschaut, statt eigene Späher loszuschicken.

Unterstützung bekam dagegen Skripnik-Nachfolger Alexander Nouri, der als Coach mit Werder zuletzt vier Spiele in Folge verloren hatte. Baumann: „Wir werden den Weg mit Alex Nouri und seinem Trainerteam gehen. Und wir geben ihm die volle Rückendeckung.“

mr