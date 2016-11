Ein Diener des Vereins

Frank Baumann ist ganz anders als die meisten Sportchefs in der Bundesliga

Bremen - Es war seine Premiere auf der Mitgliederversammlung. Und die startete so, als wäre gleich schon alles vorbei. Frank Baumann vermittelte zu Beginn seiner ersten Rede als Geschäftsführer Sport den Eindruck, als wolle er die Brocken schon nach sechs Monaten hinschmeißen.

Zuzutrauen ist ihm das. Der 41-jährige Ex-Profi klebt nicht an seinem Posten wie viele seiner Bundesliga-Kollegen. Er macht den Job nicht, weil er ihn braucht, sondern, weil er ihn ausüben will – und zwar für Werder, nur für Werder. „Ich habe meine Entscheidung, dem SV Werder als Geschäftsführer Sport zu dienen, zu keiner Sekunde bereut“, sagte Baumann jedoch und beendete damit relativ schnell die von ihm selbst geschürten Zweifel an seiner Person.

Das Wort „dienen“ gab dabei einen tiefen Einblick, wie der Ehrenspielführer zu seinem Verein steht. Da ist jede Menge Demut. Und Baumann machte sich ausgerechnet dort besonders klein, wo sich sein Vorgänger stets groß aufgespielt hatte. Thomas Eichin präsentierte sich vor den Mitgliedern gerne als der Macher, der alles im Griff hat und Werder wieder flott kriegen wird. Weil er den Mitgliedern dazu untersagte, nicht immer von den guten, alten Champions-League-Zeiten zu träumen, schreckte er diese sensiblen Werderaner mit seiner klaren Ansage mehr ab, als dass er beeindruckte. Sie vertrauten ihm nicht wirklich.

Ganz anders war das bei Baumann. Dabei ist der Ex-Profi sicher kein begnadeter Redner, sondern eher ein Vorleser, der sich auch mal verhaspelt. Aber diese entwaffnende Ehrlichkeit zog das Publikum in seinen Bann. „Ich bin jetzt seit sechs Monaten im Amt. Wir hatten seitdem einen Trainerwechsel, wir sind im Pokal ausgeschieden, wir haben nach elf Spielen sieben Punkte, wir haben bereits 29 Gegentore kassiert – ich glaube man kann behaupten, dass nicht alles gut war“, gestand Baumann und fügte sogar noch an: „Vielmehr sage ich auch, dass ich einige Fehler gemacht habe. Ich übernehme als Geschäftsführer Sport auch die Verantwortung für den schlechten Saisonstart.“ Worte die in jede Erklärung für einen Rücktritt passen würden. Worte, die eine Führungskraft im Profi-Fußball nie sagen würde, um bloß keine Schwäche zu zeigen.

Indirekte Kritik an Ex-Sportchef Eichin

Baumann scheint das egal zu sein. Er geht seinen Weg. Und der sah neben den Eingeständnissen – zum Beispiel auch in der Trainerfrage bei Viktor Skripnik im Juni die falsche Antwort gegeben zu haben – auch die Suche nach Mitschuldigen vor. Alles wollte Baumann dann doch nicht auf seine Schultern laden. So deutete er an, dass Eichin ihm eine extrem schwierige Kaderstruktur („Nur ein Innenverteidiger, aber 16 Mittelfeldspieler“) und keine Scoutingabteilung hinterlassen hatte. Soll bloß keiner glauben, dieser neue Sportchef könne sich nicht wehren.

Und er schaute – anders als Eichin – gerne zurück: „Ich sehe aktuell sehr viele Parallelen zu meiner Anfangszeit 1999 und die damaligen Herausforderungen. Auch damals gab es eine Strukturdebatte, langjährige Führungskräfte schieden aus, ein sehr großer Kader war vorhanden. Es gab ein Team, das die Fans mit Leistungsschwankungen in den Wahnsinn trieb. Aber ich sehe auch die gleichen Chancen wie damals.“ 2004 durfte Baumann als Kapitän erst die Meisterschale, dann den Pokal in Empfang nehmen.

Eine schöne Erinnerung, die aber nicht wirklich vom aktuellen Abstiegskampf ablenken kann. Baumann wusste das und legte mit einem Versprechen nach: „Wir sind definitiv nicht schlechter besetzt als viele andere Mannschaften. Wir werden mit den Rückkehrern, wenn sie noch deutlich fitter sind, und mit Thomas Delaney, den wir ab Januar verpflichtet haben, eine andere Mannschaft auf dem Platz erleben.“ Das klang dann doch wieder aggressiver und damit branchenüblicher als der auffallend devote Einstieg.

