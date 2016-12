Casteels kein Thema - "Stand jetzt"

Baumann blockt Wechselgerüchte ab

Werder-Sportchef Frank Baumann blockt Wechselgerüchte um Koen Casteels ab.

Bremen - Frank Baumann sagt, er wisse, dass Torhüter Koen Casteels in der Winterpause „nicht auf den Markt“ komme. Nachgefragt beim VfL Wolfsburg hat er aber nicht.

Doch nach dem, was er so liest und hört von Casteels, gibt es keine Wechselabsichten. Nicht bei dem Spieler, nicht beim VfL. Weil das jedoch als Gerüchtekiller untauglich erscheint, wiederholt Baumann, dass Werder „im Winter keinen Spieler mehr verpflichten“ wird: „Also gibt es auch keinen Grund, in Wolfsburg nachzuhaken.“ Das sei „der Stand jetzt“.

csa