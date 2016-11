Wiedwalds neue Bewerbung als Nummer eins

Starke Leistung gegen Frankfurt erhöht seine Chancen im Duell um den Stammplatz im Tor

+ © nordphoto Felix Wiedwald zeugte gegen Frankfurt eine gute Leistung. © nordphoto

Bremen - Jaroslav Drobny steht vor dem Comeback, aber Felix Wiedwald überzeugte gegen Frankfurt: Das Rennen um die Nummer eins scheint bei Werder Bremen völlig offen.

Als der Rest der Trainingsgruppe zum Abschluss der Einheit noch ein paar Steigerungsläufe absolvieren musste, hatte sich Jaroslav Drobny längst auf den Rasen fallen lassen. Er musste nicht sprinten, er musste reden. Trainer Alexander Nouri hockte sich am Montagvormittag zu dem Torhüter, der nach auskuriertem Handbruch kurz vor seinem Comeback in der Bundesliga steht. Aber wie kurz, das ist die noch offene Frage.

Allgemein wird am Wochenende wieder mit Drobny gerechnet. Der 37-Jährige könnte dann ausgerechnet gegen seinen Ex-Club Hamburger SV ins Bremer Tor zurückkehren. Dass es so kommt, ist allerdings längst nicht mehr selbstverständlich. Denn Felix Wiedwald, die von Drobny zwischenzeitlich verdrängte Nummer eins, hat mit einer guten Leistung gegen Eintracht Frankfurt ihren Hut wieder in den Ring geworfen.

Wer bei Nouri die Nase vorn hat, lässt der Coach nicht erkennen. Er will „noch die Trainingswoche abwarten“, ehe er entscheidet. Das Rennen scheint mehr denn je offen – so sieht es seit Sonntag auch Sportchef Frank Baumann: „Felix hat wirklich gute Bälle gehalten, das war absolut in Ordnung. Wir wissen, dass wir mehrere gute Torhüter haben und müssen keine Sorge haben, ob Felix oder Jaro in den nächsten Spielen im Tor steht.“

csa