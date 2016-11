Euphorie, Hoffnung – vor allem aber Vorsicht

Werder geht bei den Rückkehrern Pizarro, Kruse und Bargfrede kein Risiko ein

+ © nordphoto Claudio Pizarro bringt laut Werder-Coach Alexander Nouri „Lust, Freude, Spaß und Liebe mit auf den Platz“. Ob der Peruaner all das mit auf Schalke nehmen darf, ist aber noch offen. Nouri will abwarten, ob es beim 38-Jährigen für den Kader reicht. © nordphoto

Bremen - Claudio Pizarro? Liebäugelt mit einem Einsatz am Sonntag (17.30 Uhr) auf Schalke. Max Kruse? Hat zumindest schon Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Philipp Bargfrede? Will kommende Woche wieder einsteigen.

Bei Werder bahnen sich gleich drei Comebacks von Spielern an, die künftig zum Stammpersonal zählen und den Tabellen-15. erheblich verbessern dürften. Das macht Hoffnung. Doch die Bremer Verantwortlichen brechen deshalb nicht reflexartig in Jubelstürme aus. Klar, Trainer Alexander Nouri freut sich, bald wieder mehr Alternativen zu haben. Und qualitativ hochwertige dazu. „Die werden uns weiterhelfen. Nach ihren langen Pausen sind sie euphorisch und tragen das auch in die Mannschaft rein. Das tut uns gut“, sagte der 37-Jährige: „Aber wir müssen die Erwaltungshaltung relativieren.“

Pizarro (muskuläre Probleme) hat knapp drei Monate gefehlt, Kruse (Außenbandriss im linke Knie) zweieinhalb – und Bargfrede (Meniskus-OP) sogar neun. Deshalb werde Werder in allen drei Fällen vernünftig und vorsichtig sein, keine Risiken eingehen. „Wenn du einen Spieler hast, der so lange verletzt ist, dann bist du nicht bereit, ihn für den kurzfristigen Erfolg zu opfern“, betonte Nouri und fügte noch an: „Wir wollen langfristig etwas von den Spielern haben.“

Sportchef Frank Baumann, der während der Pressekonferenz neben dem Trainer saß, gab sich ebenfalls recht zurückhaltend. Die Fortschritte bei dem wichtigen Trio machen ihm „natürlich Hoffnung“, sagte der 41-Jährige: „Aber wir brauchen Geduld. Neben der Gesundheit gehört eben auch die Fitness dazu.“ Die müssen sich die Drei erst wieder erarbeiten. Und wenn das dann geschafft ist, solle bloß keiner denken, „dass es dann von alleine läuft“, mahnte Baumann. Als warnendes Beispiel nannte er den Hype um Pizarro im vergangenen Herbst. „Da war die Euphorie ebenfalls sehr groß“, erinnert sich Baumann: „Aber auch damals brauchte Claudio Zeit, um richtig fit zu werden.“

In der Hinrunde war der Peruaner nicht mehr als ein Mitläufer, nach einer komplett absolvierten Vorbereitung im Winter startete in der Rückrunde dann richtig durch und verhalf Werder mit zwölf Treffern zum Klassenerhalt. Nun wird so ein Torgarant wieder dringend gebraucht. Und Pizarro will auch lieber heute als morgen wieder auf dem Platz stehen, traut sich am Sonntag „eine halbe Stunde oder eine Halbzeit“ zu. „Das spricht für ihn, seine Mentalität und seinen Frohmut“, meinte Nouri, der nach Pizarros Rückkehr ins Teamtraining am Dienstag auch schon die ersten positiven Effekte beobachtet hat: „Er bringt Lust, Freude, Spaß und Liebe mit auf den Platz. Das inspiriert alle und ist gut für das Mannschaftsklima.“

Nouri will bei der positiven Energie, die Pizarro verströmt, auch nicht „komplett auf die Euphoriebremse treten“. Angetippt hat er das Pedal allerdings, als er von einer „vernünftigen Entscheidung“ sprach, die im Hinblick auf das Wochenende getroffen werden müsse. Das klingt doch sehr danach, als käme das Schalke-Spiel für Pizarro nach der langen Auszeit zu früh.

