Etwas Entwarnung bei Pizarro

Nicht so tragisch, wie befüchtet

+ © nordphoto © nordphoto

Bremen - Aufatmen beim SV Werder: Die neuerliche Verletzung von Claudio Pizarro ist nicht so tragisch, wie zunächst befürchtet.

Das haben Untersuchungen ergeben, berichtet Sportchef Frank Baumann am Dienstagabend: „Es ist kein großer Rückschlag, er muss sich in seiner Reha nur ein bisschen zurücknehmen, damit es nicht schlimmer wird.“ Pizarro hatte nach seinem Trainingsprogramm am Wochenende über neue Probleme in der Wade geklagt.

Schon seit Anfang August pausiert der 38-Jährige wegen muskulärerer Probleme, die wohl vom Rücken kommen. Vergangene Woche hatte der Peruaner noch von einem Comeback am kommenden Samstag gegen Leverkusen geträumt. Daraus wird nun definitiv nichts. Auch eine Rückkehr eine Woche später gegen Leipzig ist sehr unwahrscheinlich.

kni